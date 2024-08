Si arricchisce il parco Giocatrici in casa Biancazzurra, c’è un ritorno di fiamma nella piazza Brindisina, una vecchia conoscenza, si tratta di Rebecca Spinelli, opposta mancina classe 99.Una Brindisina in piu quindi in casa Aurora che dopo aver calcato diversi campi di serie C torna nella sua Città.

Altro tassello importante per Mister Polimeno che si aggiunge già ad un Roster competitivo per la categoria, “Ringrazio la società prima di tutto per aver creduto in me, il mister per aver riposto fiducia per il prossimo campionato. Con entusiasmo ed orgoglio tornerò ad indossare i colori e la maglia della mia città.

Contentissima di far parte di questo progetto e di conoscere le mie compagne di squadra per cominciare a lavorare sodo e per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati’ conclude Rebecca entusiasta e pronta per questa sfida. La società intanto sempre attiva sul mercato dichiara: “Siamo contenti per questa operazione per il valore tecnico e morale sicuramente,ma siamo ancora più contenti perché abbiamo riportato a casa un altro pezzo Brindisino,questa operazione ci rende felici e ci fa Onore,penso che per una giocatrice vestire la maglia della propria città sia il massimo” conclude il Vice Presidente Daniele De Leonardis.

AURORA VOLLEY BRINDISI