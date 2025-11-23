November 23, 2025
Prime rilevazioni sull’affluenza per le elezioni regionali in Puglia. Alle ore 12 di oggi, domenica 23 novembre, nella provincia di Brindisi ha votato l’8,62% degli aventi diritto. Un dato più basso rispetto alla precedente tornata, quando alla stessa ora si attestava all’11,53%.

Il monitoraggio, aggiornato alle 12:39, registra percentuali altalenanti nei diversi comuni del territorio, con alcuni centri in lieve crescita rispetto al passato e altri in calo significativo.
Il quadro mostra un generale rallentamento della partecipazione in quasi tutti i centri, con poche eccezioni come Mesagne e San Donaci, che registrano una leggera crescita rispetto alla precedente rilevazione.

I dati comune per comune

Brindisi: 8,94% (precedente 11,71%)

Carovigno: 9,58% (9,74%)

Ceglie Messapica: 7,11% (12,72%)

Cellino San Marco: 9,23% (10,46%)

Cisternino: 8,37% (10,66%)

Erchie: 7,26% (15,03%)

Fasano: 8,10% (9,96%)

Francavilla Fontana: 7,71% (11,17%)

Latiano: 7,31% (15,33%)

Mesagne: 11,02% (10,99%)

Oria: 8,55% (11,01%)

Ostuni: 9,58% (11,18%)

San Donaci: 10,73% (9,90%)

San Michele Salentino: 8,19% (9,88%)

San Pancrazio Salentino: 8,76% (10,19%)

San Pietro Vernotico: 9,18% (11,47%)

San Vito dei Normanni: 6,88% (13,14%)

Torchiarolo: 8,25% (16,01%)

Torre Santa Susanna: 6,69% (10,96%)

Villa Castelli: 10,04% (13,47%)

Si puó votare per tutta la giornata odierna e nella mattinata di lunedì 24 novembre. Nuovi aggiornamenti sull’affluenza sono attesi alle ore 19.

