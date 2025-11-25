Antonio Decaro chiude nettamente in testa in provincia di Brindisi. Il candidato sostenuto dal centrosinistra raccoglie 92.634 voti, pari al 65,82%, confermandosi il più votato in tutti i principali comuni del territorio. Le liste collegate totalizzano 86.880 voti (65,46%).

Il Partito Democratico è il primo partito provinciale con 40.040 voti (30,17%), seguito da Per la Puglia – Decaro Presidente con 13.215 voti (9,96%). Bene anche Avanti Popolari (11.315 voti, 8,53%) e Decaro Presidente (9.856 voti, 7,43%). Il Movimento 5 Stelle si attesta a 8.814 voti (6,64%), mentre Alleanza Verdi e Sinistra chiude con 3.640 voti (2,74%).

Molto distante il candidato del centrodestra Luigi Loruono, che in provincia ottiene 46.860 voti (33,30%). Le sue liste totalizzano 45.050 voti (33,94%). In dettaglio, Fratelli d’Italia è il secondo partito provinciale con 26.242 voti (19,77%), seguito da Forza Italia–PPE a 9.658 voti (7,28%) e Lega Puglia con 8.545 voti (6,44%). Noi Moderati chiude con 605 voti (0,46%).

Più distanziati gli altri candidati: Ada Donno raccoglie 990 voti (0,70%), con la lista Puglia Pacifista e Popolare a 633 voti (0,48%). Sabino Mangano chiude a 256 voti (0,18%), mentre la lista Alleanza Civica per la Puglia totalizza 157 voti (0,12%).

Nel complesso, in provincia di Brindisi i candidati presidente totalizzano 140.740 voti, mentre le liste raggiungono quota 132.720.