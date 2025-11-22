Alle 16 di oggi sono stati costituiti i 4.032 seggi chiamati a gestire le elezioni regionali pugliesi. Gli elettori aventi diritto sono 3.527.187, distribuiti nelle sei circoscrizioni provinciali.

Si vota domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. Terminata la chiusura delle urne inizierà subito lo spoglio.

In corsa per la presidenza della Regione ci sono quattro candidati:

Antonio Decaro, sostenuto da PD, M5S, AVS, Per la Puglia, Decaro Presidente e Popolari con Decaro;

Luigi Lobuono, candidato del centrodestra, appoggiato da FI, FdI, Lega con Udc e NPSI, Noi Moderati – Civici per Lobuono e La Puglia con noi;

Sabino Mangano, civico, sostenuto dalla lista Alleanza civica per la Puglia;

Ada Donno, civica, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista Popolare.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi ne è sprovvisto può richiederla agli uffici comunali, aperti senza interruzione per tutta la durata delle operazioni. In caso di esaurimento degli spazi, la tessera viene rinnovata su domanda dell’interessato.

L’elettore vota nel proprio Comune e nella sezione di iscrizione, salvo le deroghe previste per chi opera nei seggi o per i ricoverati. La scheda unica riporta i nomi dei candidati alla Presidenza e i simboli delle liste collegate.

Le modalità di voto permettono di:

scegliere una lista, con voto che si estende automaticamente al candidato Presidente collegato;

votare solo per un Presidente;

votare per un Presidente e per una lista collegata;

esprimere un voto disgiunto, indicando un Presidente e una lista non collegata.

Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale della lista scelta. Se si indicano due nomi, devono appartenere a candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza non viene conteggiata.

La distribuzione dei seggi in provincia di Brindisi

Nel territorio brindisino gli elettori saranno distribuiti in 378 sezioni, così ripartite: Brindisi 80, Carovigno 15, Ceglie Messapica 22, Cellino San Marco 7, Cisternino 12, Erchie 9, Fasano 37, Francavilla Fontana 30, Latiano 14, Mesagne 27, Oria 13, Ostuni 31, San Donaci 7, San Michele Salentino 6, San Pancrazio Salentino 10, San Pietro Vernotico 16, San Vito dei Normanni 19, Torchiarolo 5, Torre Santa Susanna 11, Villa Castelli 7

La macchina elettorale è ora pienamente operativa. Il responso delle urne arriverà nel pomeriggio di lunedì, al termine dello spoglio.