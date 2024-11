Con 8 voti su otto votanti è stato eletto all’unanimità Maurizio Bruno vicepresidente della Commissione bilancio.

I lavori proseguono con l’esame dei provvedimenti di natura contabile: “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026″, “Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 – 2026″, “Rendiconto Generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023”. Approvazione Rendiconto Consolidato”, “Bilancio consolidato della Regione Puglia – esercizio finanziario 2023”.