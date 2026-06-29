I residenti di zona Betlemme e in particolare via Tiberiade protestano per l’abbandono deliberato da parte di Enel Distribuzione dalle ore 23,00 di domenica 28 giugno alle ore 9,00 di lunedì 29 giugno. Una situazione divenuta complicata, in quanto ci sono bambini, anziani ed anche disabili che sono stati costretti a tornare nelle loro abitazioni cittadine, poiché senza corrente non possono accedere al servizio dell’acqua per igiene personale e altro. Per non parlare di cibi ed alimenti deteriorati a causa delle elevate temperature.

Durante la notte abbiamo effettuato varie chiamate al numero verde di Enel Distribuzione ed una voce guida ci rassicurava, dicendoci che il gusto sarebbe stato risolto entro le 4.30 del 29, “classica bugia” per accontentare gli utenti.

Inoltre ci teniamo a sottolineare che la ditta in subappalto all’Enel era già sul posto pronta ad intervenire dalle ore 7.30, mentre gli operatori Enel che dovrebbero dare ok per inizio lavori alle 9.00 del 29 ancora non sono presenti sul posto del gusto.

I residenti di

Via Tiberiade e via Santi Apostoli