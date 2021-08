In programma per mercoledì 25 agosto 2021, alle ore 20.30, “Riace Social Blues”, la storia di Mimmo Lucano e di Riace in uno spettacolo fra teatro e musica all’interno del cortile del Castello Dentice di Frasso di Carovigno. La serata rientra nella rassegna di eventi dedicati alla Giornata Mondiale del Rifugiato ed è organizzata da ARCI Brindisi e da Kino Music, in collaborazione con i progetti SAI di Carovigno, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico.

“Riace Social Blues” porta sul palco la storia del “modello Riace”, un modello conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, che ha cambiato il volto del piccolo comune calabrese indicando un percorso diverso e possibile per l’accoglienza.

Una storia ricca di speranza, che racconta un’umanità più giusta e un modello di società aperta e accogliente, in cui le diversità non rappresentano un problema ma una ricchezza.

Sul palco sarà lo stesso Mimmo Lucano a dialogare con il giornalista Enrico Fierro.

Al monologo di Cosimo Damiano Damato e alle incursioni musicali afro-blues di Baba e Djana Sissoko è affidato il racconto della magia di Riace. Lo spettacolo sarà arricchito dalla partecipazione speciale di Tricarico.

L’ingresso sarà gratuito, seppure l’accesso sarà consentito esclusivamente mediante Green Pass.

La prenotazione è consigliata, e si potrà effettuare contattando, via WhatsApp, uno tra i seguenti numeri: +39 377 411 8364 oppure +39 339 527 0184