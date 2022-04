Lo scorso venerdì 25 Marzo a Ceglie Messapica abbiamo inaugurato “Il Circolo Cinofilo Città di Ceglie Messapica Zac Votano Russo”, con la presidenza affidata a Rocco Ciniero.

Il circolo dopo tante peripezie ha ottenuto dalla regione puglia la voltura dell’autorizzazione Al nuovo presidente.

Sabato 2 aprile potremo aprremo i battenti ed offriremo agli appassionati la possibilità di divertirsi.

Ringraziamo per tutto questo il Dott. Nicola Ricci per aver rinnovato la sua fiducia, mettendo a disposizione il suo terreno, l’ associazione Libera Caccia nelle persone di Flavio Maglio presidente regionale, Michele Basile presidente provinciale.

Un ringraziamento particolare va a Tommaso Gioia (esterno all’associazione), che con determinazione ha risolto i tanti problemi che in Regione ostacolavano il buon esito della pratica.