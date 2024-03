Scatta il countdown per la seconda edizione di «Ridarella», Festival del Cabaret organizzato dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” e rientrante nel cartellone artistico allestito dall’’ATS Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Le luci della ribalta del Teatro Sociale si accenderanno alle 21:00 di giovedì 23 marzo e l’organizzazione, nelle persone dell’ideatore Mimmo Capozzi e del direttore artistico Gianpiero Renna, annuncia i nomi dei 5 finalisti, in attesa di conoscere anche gli ospiti della kermesse comica.

Vincenzo D’Andretta: scrive i suoi testi di notte facendo il resoconto della giornata appena trascorsa. Spesso mette a confronto il mondo contemporaneo con quello passato. Ha partecipato ad alcuni importanti programmi televisivi campani e ai laboratori di Zelig. Il contesto familiare è spesso il pretesto per poter ironizzare sulla realtà.

Marco Giandomenico: attore, imitatore e speaker radiofonico con esperienze che variano dal teatro classico della commedia dell’arte di Ruzante, diretto dal M° Luciano Damiani, ad essere stato il primo attore scritturato dalla Costa Crociere per i suoi spettacoli a bordo e passando per trasmissioni tv come “…e Viva il Video Box” (RaiDue) e fiction (Rai, Mediaset, Real Time, Prime). Dal 2007 alla professione di attore affianca quella di speaker radiofonico (Radio Roma Sound, Centro Suono Sport, Radio Sonica, New Sound Level).

Luana Locorotondo: diplomata all’Accademia d’arte drammatica “Cassiopea” di Roma si dedica, a latere dell’attività di social media manager, al teatro per bambini, ragazzi e disabili, praticando anche l’arte del Barbonaggio teatrale, nuova forma del teatro di strada. Produce e porta in giro i suoi spettacoli, fra cui “Stereotipi e contrari”, uno spettacolo di genere comico, più precisamente stand-up comedy, che tratta di stereotipi, confermati e/o sfatati, del mondo della stand-up comedy, della recitazione e del femminile, con aneddoti divertenti e autoironici sulla sua vita.

Luca Mastrolitti e Mary Triggiano: in arte Luca&Mary, coppia comica nata quasi per caso che, dopo alcune esperienze teatrali, nel 2020 debutta con “Varietà”, spettacolo molto apprezzato e ancora oggi replicato. Il duo comico partecipa alla selezione della prima edizione di LOL Talent Show, portando in scena il suo cavallo di battaglia “Esercizi di stile”.

Victor Quadrelli: giovane comico colombiano residente in Italia fin dall’infanzia, si distingue per le sue imitazioni impeccabili di Fantozzi e Paolo Villaggio, guadagnandosi oltre 80.000 follower sui social, in particolare su TikTok e Instagram. La sua popolarità è cresciuta grazie alle sue abilità nel replicare in modo fedele e rispettoso i personaggi iconici della commedia italiana. Ha ottenuto visibilità anche partecipando ad Italia’s Got Talent, dove ha presentato uno spettacolo in cui Fantozzi interagisce con l’immaginario Villaggio, guadagnandosi il favore del pubblico e successive apparizioni televisive e radiofoniche. La sua naturale somiglianza fisica con Villaggio ha contribuito al suo successo.

«Circa 15 anni fa ci siamo tuffati con entusiasmo – dichiara Mimmo Capozzi – nel mare dell’organizzazione di festival nazionali di teatro, e negli anni grazie al supporto delle varie amministrazioni comunali, dei partner che ci hanno affiancato, del numeroso pubblico e del grande impegno profuso dalle braccia intellettuali del G.A.T. “P. Mancini”, abbiamo consolidato con il Festival “Di scena a Fasano” una posizione di prestigio nel panorama teatrale non professionistico italiano. Sulla scorta di questa magnifica e impegnativa esperienza, abbiamo deciso di dare il via lo scorso anno ad un contest di performance comiche. Ridarella è un festival di cabaret rivolto alle varie espressioni della comicità – dalle nuove forme di intrattenimento, come la stand-up comedy, al cabaret musicale, dalla comicità non sense alla narrazione umoristica – che incontrano il favore e il gradimento di un pubblico d’ogni età».

La prevendita aprirà ufficialmente venerdì 16 marzo; sarà possibile acquistare i biglietti dai seguenti punti prevendita:

Caffè Bella Napoli, Piazza Ciaia, Fasano

Max Resolution, Corso Nazionale 166, Pezze di Greco

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione dei biglietti:

Tel. 334 144911

Mail: infots@comune.fasano.br.it.

UFFICIO STAMPA