I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 21enne del luogo, per rifiuto di sottoposizione agli accertamenti sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, controllato in una via del centro abitato alla guida dell’autovettura di un familiare, con a bordo un 23enne, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso l’ospedale Perrino di brindisi per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso, il 21enne di 0,50 grammi di marijuana; il 23enne di 1,50 grammi della medesima sostanza, pertanto sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario.