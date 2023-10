A qualche settimana dall’inizio del campionato l’Aurora Volley Brindisi coglie l’opportunità di alzare il livello della qualità del proprio roster assicurandosi la schiacciatrice Chiara Avallone proveniente dalla Pallavolo Salento Lecce.

Cresciuta nell’Eurovolley S. Elia Brindisi, Chiara ha debuttato nel campionato di Serie D a soli quattordici anni, dimostrando subito il suo talento. In seguito, è stata ingaggiata dalla Cedat 85 S. Vito, dove ha fatto parte sia della formazione U18 che del roster della prima squadra in Serie A2, debuttando ad appena sedici anni. Nel corso della sua carriera, Chiara ha ottenuto promozioni di categoria con l’Assi Manzoni Brindisi (B1) e Pallavolo 80 Brindisi (B2). Ha inoltre giocato per squadre come Taranto (C), Oria (B2), Tuglie (C) e Monteroni (C), partecipando sempre a campionati di vertice.

Negli ultimi anni ha giocato nella Pallavolo Trepuzzi (C) dove da capitano ha condotto le sue giovani compagne di squadra ad una sorprendente salvezza e , come detto, nella Pallavolo Salento Lecce con cui ha disputato i playoff promozione

La nuova giocatrice biancazzurra ha commentato il suo arrivo all’Aurora Volley con entusiasmo: “Ho accettato volentieri la proposta dell’Aurora perché l’ambizione della società ha suscitato il mio interesse. Tornare ad indossare la maglia biancazzurra è per me un grande motivo di orgoglio. Sono carica e impaziente di scendere in campo per dare il mio contributo.” Nonostante la sua giovane età, Chiara ha accumulato una notevole esperienza nei campionati di Serie B e Serie C, ed è pronta a mettersi al servizio della squadra e dell’allenatore. “Sono pronta a lavorare e sudare per cercare di conquistare la fiducia di tutti. Al tempo stesso, cercherò di mettere a disposizione delle mie compagne la mia esperienza. Sarei davvero felice di riuscire, nel corso della stagione, a diventare un punto di riferimento per la mia squadra.”

Il Presidente del club biancazzurro, Ercole Saponaro, ha espresso la sua soddisfazione per la buona riuscita dell’operazione: “Quando ho appreso della possibilità di ingaggiare Chiara, non ho avuto dubbi. Riportiamo a Brindisi un’atleta di valore che nel corso della sua carriera ha raggiunto momenti altissimi. Sono sicuro che Avallone potrà dare a questa squadra il suo apporto in termini di esperienza e professionalità. Inoltre, mi aspetto da lei, brindisina di nascita, che possa trasmettere al gruppo l’attaccamento alla maglia biancazzurra.”

Chiara Avallone si è già allenata con la squadra e indosserà la “sua” maglia numero uno.