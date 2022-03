“La Puglia, regione di sole mare e vento, ha il dovere di accogliere la richiesta di collaborazione del Presidente Draghi. L’energia in generale e le rinnovabili in particolare, sono questioni di pace, sicurezza ambientale e prosperità, e non possono essere lasciate nelle mani del campanilismo o del paesaggismo inquinanti. Se proprio in Consiglio regionale dobbiamo votare qualcosa dev’essere il nostro SÌ unanime a impianti offshore, fotovoltaici, eolici, biomasse, rigassificatori e serbatoi GNL, lasciando ai tecnici le verifiche sui dettagli progettuali e sulla rispondenza dei programmi alle norme. Il tempo della storia segna l’ora in cui si sostituiscono i NO nel mio giardino con i SÌ per un giardino più verde”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“Autorizzare velocemente le pratiche giacenti e rispondenti alle norme, tra le 400 di eolico, fotovoltaico e biomasse, in attesa di autorizzazione e per una capacità di 15GW.

Accogliere con spirito di collaborazione i parchi eolici offshore al largo di Brindisi e del sud Salento.

Velocizzare le procedure per i due serbatoi GNL nei porti di Brindisi e Taranto.

Candidare la Puglia a ospitare impianti di rigassificazione offshore.

Quattro azioni immediate e degne di un moderno ambientalismo in grado di farsi immediato antagonista di opinioni che sul no-a-tutto finiscono per favorire le fonti fossili inquinanti e quindi le malattie.

Interrompere la sequenza degli ostacoli burocratici, anche con leggi speciali sui procedimenti, così da raggiungere gli obiettivi ambientali ed energetici e ridurre i ricatti guerrafondai, sono obiettivi che riguardano molto da vicino la Puglia della pace, della sicurezza ambientale e della prosperità”.

