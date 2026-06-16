

È pronto a ripartire alla volta delle spiagge più belle e iconiche della regione il “Beach Tour 2026”, lo straordinario viaggio itinerante ideato e organizzato da Radio Selene che attraverserà la Puglia da nord a sud, portando un’ondata di entusiasmo, musica e allegria in trasferta.

Forte del traguardo dei quarant’anni di storia da poco celebrati, la storica emittente pugliese – nata nel 1984 dall’intuizione di Luciano Tarricone e Mauro Dell’Olio e da sempre colonna sonora del territorio – mette in campo la sua grande esperienza per un fitto calendario che quest’anno prevede ben diciassette tappe complessive. La carovana estiva si snoderà lungo le coste pugliesi toccando alcune delle località più belle e attrattive per i turisti, caratterizzate da un mare stupendo, alcune insignite del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Il tour si svilupperà durante le domeniche di giugno e luglio, per poi culminare in un ritmo incalzante ed entusiasmante di undici appuntamenti consecutivi programmati dal primo al 16 agosto 2026.

Ogni singola tappa offrirà tre ore di puro intrattenimento grazie a un format collaudato e guidato da una squadra affiatata di speaker, dj, tecnici, videomaker, animatori e ballerine.

Il segreto del successo dell’evento risiede nella sua triplice capacità comunicativa. Il viaggio si sviluppa infatti attraverso la diretta radiofonica, che regala agli ascoltatori il racconto del contesto territoriale in chiave artistica, naturalistica, gastronomica e culturale, arricchito da interviste, curiosità e una fresca brezza d’estate che lascia alla musica il ruolo di vera protagonista. Contemporaneamente, dal vivo in spiaggia, il team del Beach Tour animerà il pubblico presente con giochi a premi, gadget esclusivi, musica e balli all’insegna del puro movimento. A completare questa sinergia, e in continuità con il percorso avviato già da un paio d’anni, Radio Selene trasforma il live in spiaggia e la diretta radiofonica in una vetrina per il talento locale: anche in questa edizione 2026, l’evento ospiterà artisti emergenti pugliesi – selezionati dai più importanti contest regionali – che presenteranno al pubblico un proprio brano inedito e una cover. Iniziativa molto apprezzata dai giovani e dal pubblico. Infine, l’esperienza si amplierà sui canali social Instagram e Facebook di Radio Selene, dove verranno condivisi in tempo reale foto, video, storie, reel e l’immancabile album post-tappa. Si tratta di tre racconti diversi e complementari che partono dalla stessa location per offrire uno spazio unico alla gente, pugliesi e turisti, uniti dal solo obiettivo comune di godersi appieno l’estate.

I riflettori si accenderanno ufficialmente nel giorno del solstizio d’estate, domenica 21 giugno, quando il calore e la magia della giornata più lunga dell’anno si fonderanno con l’energia travolgente di Radio Selene per dare il via a un’avventura indimenticabile sulle coste pugliesi.

Il Beach tour 2026 di Radio Selene parte dal Lido Franco a Marina di Ginosa (Ta), per poi proseguire il 28 giugno al Lido Azzurro di Apani a Brindisi. Il mese di luglio vedrà la carovana fare tappa il 5 al Lido America di Margherita di Savoia (BT), il 12 al Lido San Michele a Taranto (San Vito), il 19 al Lido Gogò a Campo di Mare (San Pietro Vernotico-Br) e il 26 al Lido Onda Blu a Chiatona (Ta). Agosto segnerà l’inizio del tour quotidiano senza sosta: si parte il primo del mese dallo Zenzero Beach Club di San Foca (Le), seguito il 2 dal Lido Circeo a Torre Chianca (Le), il 7 dal Lido Viar Beach Club a Marina di Ostuni (Br), l’8 dal Maracaibo Beach a Torretta Mare (Ta), il 9 dal Murmur Beach a San Pietro in Bevagna (Ta) e l’11 dal Lido Blu Marine a Rodi Garganico (Fg). La volata finale toccherà il 12 agosto il Centro Turistico San Nicola a Peschici (Fg), il 13 il Lido Sporting Club a Castellaneta Marina (Ta), il 14 il Lido Matinelle a Trani (BT) e il 15, con un appuntamento speciale a partire dalle ore 16:00, il Lido Il Brigantino di Barletta (BT), prima della chiusura ufficiale del tour che, domenica 16 agosto, riporterà la festa sul palco del Lido Franco a Marina di Ginosa (Ta).

Il prestigioso “Beach Tour 2026” vanta le partnership strategiche di importanti realtà commerciali da sempre vicine al territorio. Tra i main partner figurano infatti Divella, Puglia Village e i Supermercati Dok e Famila Superstore.

L’intero tour è sostenuto dall’Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. L’iniziativa rientra nell’Area Tematica 03 Competitività Imprese – Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità, specificamente per l’Intervento di Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche, ed è interamente finanziata con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027.