Riparte il BRINDISI PERFORMING ARTS FESTIVAL con l’attesa edizione autunnale. una nuova preziosa occasione per riflettere su temi di rilevanza sociale e culturale attraverso le arti performative.

Quest’edizione sarà caratterizzata da un focus su due delle sezioni tematiche del festival: BPA INDOOR, che porta l’arte all’interno della Casa Circondariale di Brindisi, e BPA YOUNG, con eventi riservati agli studenti delle scuole medie e superiori della provincia. Seguiranno quattro eventi aperti al pubblico, tra i quali il debutto della nuova produzione della AlphaZTL.

Questa edizione del festival rafforzerà ulteriormente il suo impegno per l’inclusione con la partecipazione di compagnie che promuovono la danza inclusiva e l’integrazione sociale attraverso l’arte, con laboratori e performance che vedranno in scena anche artisti professionisti con disabilità.

Il debutto di Orme

Nella nuova produzione della AlphaZTL, i danzatori professionisti della compagnia saranno affiancati dai detenuti della Casa Circondariale di Brindisi, che vedranno coronato il lungo percorso di lavoro svolto durante il laboratorio di danza contemporanea tenuto in carcere dalla compagnia nell’ultimo anno.

Orme mette in scena eventi grandi e piccoli della nostra storia recente che hanno impresso in ognuno di noi un ricordo o persino un trauma: il Tuca Tuca e la pandemia, i mondiali di calcio ‘82 e la caduta delle Torri Gemelle, le stragi in mare, l’uomo sulla luna, il diritto di voto alle donne. Attraverso questi eventi e molti altri, ORME racconta l’importanza della libertà di amare e di essere, la lotta per i diritti civili, i sogni infranti dei bambini, le persecuzioni razziali, la paura di morire e di vivere.

Sarà un viaggio collettivo nelle storie che hanno segnato il mondo e l’uomo.

Eventi da cui trarre insegnamenti, per sempre.

Con Orme continua il progetto di inclusione sociale e lavorativa: i detenuti, come i danzatori professionisti, riceveranno regolare compenso per il periodo di prove conclusivo e per i giorni di spettacoli.

Lo spettacolo sarà in scena il 15 e 16 novembre Teatro Don Bosco di Brindisi e il 17 novembre al Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico. I biglietti sono in vendita qui.

Leggi il comunicato stampa

Il BRINDISI PERFORMING ARTS (BPA) – festival di arti performative d’inclusione sociale, è la celebrazione delle diversità e della loro importanza per la realizzazione di una società più sensibile, attenta e inclusiva e si lega con il territorio promuovendolo e facendolo conoscere al pubblico del Festival.

In questa quinta edizione il calendario unico provinciale degli eventi in programma coinvolge i Comuni di Brindisi, Mesagne, Torre Santa Susanna, Carovigno, San Pietro Vernotico, San Pancrazio, la Casa Circondariale di Brindisi, il reparto di pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi e la REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Carovigno con l’obiettivo di diffondersi sempre più fino a toccare tutte le province di Brindisi e proseguire ancora.