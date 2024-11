“La riqualificazione di un posto strategico per il centro cittadino di Brindisi come piazza Mercato richiede il coinvolgimento delle associazioni, dei professionisti e dei cittadini. E’ questo il motivo per cui abbiamo voluto avviare una fase di confronto che si concretizzerà anche attraverso l’invio di ulteriori proposte tramite il questionario che è stato distribuito. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di realizzare un intervento di grande prestigio per trasformare questa piazza nel cuore pulsante della città. Lo faremo attivando forme di partenariato pubblico/privato e accedendo a finanziamenti nazionali e comunitari”.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Patrimonio Caterina Cozzolino al termine dell’incontro, al quale hanno partecipato anche la dirigente di settore, architetto Marina Carrozzo ed il funzionario, architetto Vincenzo Panelli.

“La buona partecipazione all’incontro – ha aggiunto l’Assessore Cozzolino – ci conforta e ci spinge a proseguire in questa direzione. Ovviamente abbiamo preso nota dei suggerimenti già formulati in questa occasione e adesso attendiamo ulteriori contributi prima di procedere con una stesura più definita dell’idea progettuale. Ci tengo a precisare, comunque, che nessuno tra gli attuali occupanti dei locali della piazza e della struttura coperta avrà ripercussioni di alcun tipo sulla propria attività, visto che l’obiettivo è quello di creare una grande area di attività e servizi a beneficio dei cittadini, inserendo in questo contesto anche i locali di via Vanini e la struttura dell’ex cinema Di Giulio”.