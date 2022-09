Il Prefetto Bellantoni ha presieduto, nella mattinata odierna, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di definire linee di coordinamento e strategie di controllo in vista dell’imminente ripresa dell’attività scolastica.

Alla riunione hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, il rappresentante dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Brindisi e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il focus specifico sull’argomento si è reso necessario, pur essendo cessato lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19, con la conseguente adozione, lo scorso biennio, di specifiche misure contenute nel documento prefettizio per il raccordo trasporto scolastico ed orari di ingresso/uscita dalle scuole. Pertanto, il Prefetto ha invitato il Dirigente Scolastico Provinciale a sensibilizzare gli studenti, per il tramite dei Dirigenti Scolastici, nonché i rappresentanti della STP al rispetto delle misure precauzionali vigenti, quali l’uso della mascherina sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Nel contempo, è stata disposta l’implementazione dei servizi di controllo da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, in occasione dei flussi di entrata degli studenti presso gli Istituti scolastici per scongiurare potenziali assembramenti.

Particolare attenzione verrà riservata anche alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti attraverso la pianificazione di maggiori controlli nei luoghi solitamente frequentati dagli studenti , come i terminal degli autobus e nelle aree esterne agli Istituti scolastici, avviando una sinergia con i Dirigenti Scolastici al fine di concordare, in relazione a specifiche criticità che verranno dagli stessi segnalate, accurati controlli.

Si è convenuto, altresì, sulla necessità di individuare azioni efficaci da mettere in campo per arginare il fenomeno del bullismo, al fine di percepire tempestivamente eventuali situazioni di disagio o altre espressioni di illegalità che necessitino di intervento, in chiave preventiva, a tutela dei giovani.



PREFETTURA DI BRINDISI