Il gruppo consiliare e la segreteria cittadina di Fratelli d’Italia esprimono grande soddisfazione per il provvedimento approvato nel Consiglio Comunale del 15 marzo u.s. che consente la rigenerazione urbana di parti del quartiere Paradiso da anni ormai in stato di abbandono e degrado strutturale e conseguentemente sociale, attraverso la riqualificazione di 20 palazzine per un totale di 386 appartamenti di proprietà di Arca Nord Salento – dichiara il capogruppo Massimiliano Oggiano. Con i primi cinque lotti si suggella l’attività di collaborazione tra Arca Nord Salento e l’Amministrazione Comunale di Brindisi partita dal 2017 estendendosi sino ad oggi con ulteriori accordi di programmazione e progettazione che interesseranno la Città di Brindisi con oltre 30.000.000 di euro di finanziamenti regionali grazie alla lungimiranza ed alla costante ed instancabile attività e presenza del direttore di Arca Nord Salento dott. Vittorio Serinelli – dichiara Mevoli. Nonostante il ruolo di forza di opposizione Fratelli d’Italia ha da subito, attraverso l’incessante attività del gruppo consiliare e della segreteria cittadina nei confronti sia della struttura di Arca Nord Salento che di quella politico amministrativa dell’Amministrazione comunale, operato fattivamente a sostegno di questo progetto di rigenerazione urbana, che non riguardasse solo la semplice tinteggiatura di qualche palazzina attraverso coloriti murales, mediante la riqualificazione delle vetuste, obsolescenti e degradate palazzine. La riqualificazione delle palazzine in questione attraverso opere di consolidamento statico, isolamento termico ed abbattimento delle barriere architettoniche (anche attraverso la dotazione di ascensori) rappresentano il risultato di un indispensabile ed iniziale proficuo confronto tra i residenti assegnatari e la proprietà degli immobili (Arca Nord Salento) con il prezioso contributo del gruppo consiliare e della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia che hanno fatto proprie le legittime rivendicazioni di centinaia di famiglie assegnatarie, di poter vivere all’interno di abitazioni salubri e sicure, nel corso di questi anni trasferendole costantemente presso gli uffici preposti di Arca Nord Salento – continua Oggiano. Il riscatto di una Città deve iniziare dalle periferie, per riavvicinare alla cosa pubblica tutti quei cittadini che altrimenti si possono ritenere a tutti gli effetti emarginati ed abbandonati – afferma Mevoli. Con questi presupposti Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco degli Enti interessati garantendo proficua collaborazione a vantaggio di coloro i quali rivendicano da sempre maggiore attenzione per le loro legittime rivendicazioni – conclude Oggiano.

Gruppo Consiliare FdI

Dott. Massimiliano Oggiano

Segreteria cittadina FdI

Cesare Mevoli