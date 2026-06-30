Nella mattinata di oggi, martedì 30 giugno 2026, nella Sala “Mario Marino Guadalupi”, 27 dipendenti comunali hanno sottoscritto un nuovo contratto, che ha trasformato in tempo pieno il loro rapporto di lavoro. “Si tratta di un traguardo importante per 27 lavoratori, che potranno godere di una retribuzione finalmente equa e in linea con il dettato costituzionale dell’art. 36”, ha commentato l’assessore comunale alla Risorse Umane, Daniela Maglie.

Sono tuttavia numerose le novità sul fronte del personale del Comune di Brindisi. Con decisione del 17 giugno 2026, infatti, la Commissione per la Stabilità Finanziari degli Enti Locali (COSFEL) ha approvato sia la nuova dotazione organica, deliberata dalla Giunta Comunale il 31 marzo scorso, sia il piano assunzionale 2026.

Si avvieranno nuove e numerose procedure di reclutamento di personale, in funzione delle esigenze di tutti i settori, tra cui:

• n. 5 agenti di Polizia Locale;

• n. 2 istruttori Tecnici Programmatori P.C.;

• n. 2 funzionari di Vigilanza;

• n. 3 esecutori amministrativi;

• n. 2 dirigenti amministrativi;

• n. 2 funzionari specialisti in attività Amministrative e Contabili.

Si tratta di 16 unità di personale per il 2026, che vanno ad aggiungersi alle altre 18 assunzioni già completate per il 2025, oltre ai 5 dipendenti eterofinanziati con i Fondi Coesione.

Il sindaco Marchionna, nel fare gli auguri ai dipendenti ex LSU che hanno firmato il nuovo contratto, ha commentato con soddisfazione che “gli impegni presi sono stati mantenuti anche prima di quanto le migliori aspettative potessero garantire. Ciò ci rende orgogliosi – ha concluso il sindaco rivolgendosi ai lavoratori -, in quanto possiamo garantirvi l’inizio di un’esperienza di serenità e tranquillità, che in questi anni non avete potuto godere”.