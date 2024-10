Ristrutturazione del blocco operatorio, accreditamento dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione, acquisto e messa in opera della nuova Tac e riorganizzazione della documentazione sanitaria. Una serie di interventi utili al potenziamento dell’offerta nell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana è stata avviata dalla direzione strategica della Asl Brindisi, in collaborazione coi vertici del presidio. Dopo la fase progettuale, si è passati a quella esecutiva per concretizzare quanto immaginato.

Nello specifico, a fine agosto sono partiti i lavori per la riqualificazione e ristrutturazione del blocco operatorio. Contestualmente c’è stato l’avvio della procedura amministrativa per il completamento dell’accreditamento della Uoc di Anestesia e Rianimazione. Dal 2 settembre, inoltre, i tecnici stanno provvedendo alla sostituzione della vecchia Tac e al montaggio del nuovo apparecchio che ne prenderà il posto nell’Uoc di Radiodiagnostica: questa misura rientra nel progetto PNRR – Missione 6 Salute – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, nella sezione dedicata alle grandi apparecchiature sanitarie. “Abbiamo acquistato una Tac Canon, modello Prime SP da 160 strati – spiega Francesco Lisena, direttore sanitario dell’ospedale di Francavilla – completa di diversi software che permetteranno l’esecuzione di nuovi esami diagnostici come la cardio-TC e upgrade tecnologici per esami come la colon-TC. La macchina è stata acquistata accedendo alla gara Consip con fondi del PNRR”.

Infine, dal 16 settembre è stato avviato il servizio di archiviazione, custodia e gestione di tutta la documentazione sanitaria, affidata alla rete temporanea di imprese composta da CNI e Prodeo: nell’occasione si provvederà anche alla riqualificazione dei locali che ospitano gli archivi.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI