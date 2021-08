Ritorna il Ceglie Summer Festival

Formula inedita per il festival musicale dell’estate cegliese giunto alla 5^ edizione in programma dal 6 al 21 agosto.

Dal 2016 il Ceglie Summer Festival ha ospitato gli eventi musicali dell’estate a Ceglie Messapica, con una duplice vocazione: sia favorire la promozione della città, facendo diventare il centro storico e la centrale piazza Plebiscito un palcoscenico a cielo aperto, teatro di concerti di grandi artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale, sia sostenere la musica emergente pugliese, attraverso il progetto #madeinpuglia, che permette a giovani artisti pugliesi di aprire concerti di big della musica o di esibirsi per un intero concerto live.

Il nuovo corso del Ceglie Summer Festival, che si dovrà adattare ai cambiamenti radicali nell’ambìto dei grandi eventi imposti dalla pandemia, seguirà una vocazione culturale: la musica, quale stimolo di riflessione, anche “emotivo”, considerata come l’humus all’interno del quale la sostenibilità in ambito sociale può e deve svilupparsi.

L’edizione 2021 sarà un viaggio sonoro, visivo e sensoriale in luoghi dal fascino unico al mondo, con concerti a ingresso gratuito di artisti di fama nazionale, senza limiti di genere. La scenografia naturale del centro storico si sposerà con la musica creando un palcoscenico a cielo aperto. La prospettiva del Ceglie Summer Festival è quella di unire alla sua vocazione passata quella di “boutique festival”, ovvero un evento che fa della location il suo punto di forza per creare un pubblico affezionato all’idea di festival più che al nome dell’artista permettendo così di creare una proposta di altissima qualità. Il progetto nasce appositamente per promuovere il turismo culturale, unendo le bellezze storico/architettonico/paesaggistiche alla musica.

L’evento musicale diventa il “pretesto” per rivivere il centro storico sotto una “dimensione” diversa. Il pubblico, arrivando di pomeriggio, ha la possibilità di visitare il bellissimo borgo che ospita il festival e di ammirare il paesaggio, le bellezze storico-architettoniche, i negozi tipici o anche semplicemente i tramonti mozzafiato, le fioriture, la brezza serale. E infine il pubblico ha la possibilità di gustare piatti tipici con prodotti e vini locali, in ristoranti a due passi dai concerti.

I venerdì, il palco principale di piazza Plebiscito ospiterà gli headliner in programma per recuperare il piacere di ascoltare concerti che si preannunciano di grandissimo interesse. Il 6 agosto apriranno il festival ben due band. I Betta Blues Society dopo più di 500 concerti in Italia, condividendo il palco con artisti come Lynyrd Skynyrd, Carmen Consoli, Alex Britti, Edoardo Bennato, Samba Touré e Raphael Gualazzi, tornano live con un mix di blues, gospel e folk che suonano senza nessun timore reverenziale.

Seguirà il concerto live di Davide Shorty con la Straniero Band che, dopo il secondo posto raggiunto nella categoria Giovani al Festival di Sanremo, vincendo il premio della sala stampa “Lucio Dalla” – sezione Nuove Proposte, il premio “Enzo Jannacci” – Nuovo IMAIE 2021 e il premio Lunezia per Sanremo 2021 per il valore musical-letterario, porterà sul palco per la prima volta il suo nuovo album, fusion.

Il 13 e il 14 agosto gli show si terranno, in via eccezionale su cassarmonica, per celebrare lo spirito di festa tipicamente pugliese. Il primo giorno desterà sicuramente curiosità vedervi esibirsi Bugo, artista inconfondibile e assolutamente non allineabile, in un

concerto che lo vedranno esibirsi in acustico, con quell’attitudine rock’n’roll che molto raramente s’incontra nel pop.

Il secondo giorno si ricostituirà, a distanza di alcuni anni, il binomio Guido Pistocchi-Maurizio Petrelli per un viaggio attraverso lo swing, il jazz e la canzone d’autore. Guido Pistocchi, con le sue spettacolari performance con la tromba, creerà atmosfere dense di suggestioni.

Il 20 agosto si chiuderà con i Mellow Mood, una delle band reggae italiane più influenti a livello internazionale che presenteranno uno show dal vivo in una particolare e suggestiva versione acustica in cui la band si troverà emotivamente più vicina che mai ai propri fan. È una formula inedita per la band che ha totalmente riarrangiato i propri brani.

I sabato, nel centro storico, con palchi e piazze piccoli e intimi, artisti “meno conosciuti”, il festival si esprimerà nell’essenza di un’esperienza unica e coinvolgente, senza avere folle oceaniche di pubblico, con una ricerca e un abbinamento artisti/luogo non certo scontata.

L’evento, prodotto da New Music Promotion con il Comune di Ceglie Messapica quale partner istituzionale, si terrà nel pieno rispetto della normativa anti-COVID in vigore.

Le prenotazioni, in numero limitato e ad ingresso gratuito, sono aperte su eventbrite.it.

Programma completo

6 agosto

ore 21:00, Piazza Plebiscito

Betta Blues Society

Davide Shorty & Straniero Band

7 agosto

ore 21:30, Piazza Vecchia

Buzzy Lao

ore 22:00, Piazza Sant’Antonio

Molla

ore 22:30, Belvedere Monterrone

Hu

13 agosto ore 21:00, Piazza Plebiscito

Cristiana Verardo

Bugo

14 agosto

ore 21:00, Piazza Plebiscito

Maurizio Petrelli e Guido Pistocchi

ore 21:30, Piazza Sant’Antonio

Cecilia

ore 22:00, Largo Ognissanti

Maria Mazzotta

ore 22:30, Belvedere Monterrone

Inude

20 agosto ore 21:00, Piazza Plebiscito

Emanuele Barbati

Mellow Mood

21 agosto

ore 21:30, Belvedere Monterrone

Moinè

ore 22:00, Piazza Plebiscito

Lovesick Duo

ore 22:30, Piazza Vecchia

Gregucci