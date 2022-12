Ritorna il Pandottone di AISM per la lotta alla sclerosi multipla Una buona e dolce azione per il tuo Natale.

Si potrà trovare in Piazza Vittoria, il 2-3-4 Dicembre 2022

Tornano anche quest’anno – dopo il grande successo dello scorso anno – il Panettone e il Pandoro di AISM per dare sostegno a tutte le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie.

Il Natale si avvicina ed ecco che AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla porta nelle piazze italiane due prodotti classici del Natale. Il Pandottone di AISM. Un ricco panettone della ricetta classica con uvetta, cedro candito e scorze di arancia, e un soffice pandoro. Prodotti confezionati entrambi dalla Pasticceria Bonifanti che produce eccellenze gastronomiche dal 1932. Il pandottone di AISM sarà in Piazza Vittoria Brindisi il 2-3-4 dicembre.

Scegliendo il Pandottone AISM, si potranno accontentare tutti i gusti portando in tavola un doppia bontà un Panettone o un Pandoro da 500 grammi l’uno con una offerta minima di 10 euro ciascuno. Una buona e dolce azione che fa anche delbene perché aiuta la lotta alla sclerosi multipla.

I fondi raccolti con il Pandottone permetteranno alla Sezione AISM sul territorio di fornire servizi alle persone con sclerosi multipla e ai loro famigliari. L’Associazione con i suoivolontari permetteranno loro di non essere più soli.

Come avere il Pandottone di AISM

E’ già possibile prenotare chiamando la sezione provinciale AISM più vicina. Sul sito dell’AISM www.aism.it/pandottone è possibile trovare i contatti delle Sezioni e le informazioni sulle piazze e mercatini di Natale più vicini.

Dona anche con il 45512

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISM i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con SM. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile

La sclerosi multipla.

Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.

I numeri.

In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 130 mila persone con SM in Italia, il 10% sono bambini eil 50% sono giovani sotto i 40 anni. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo i traumi. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia. E’ una grande emergenza sanitaria e sociale.

CHI È AISM

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.