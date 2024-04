Ritornano le lezioni di cucina a Carovigno, presso le Tenute Parco Piccolo.

Il nuovo appuntamento della stagione 2024 è in programma domenica 28 aprile alle ore 11:00 e sarà interamente dedicato alla pizza, piatto amatissimo e simbolo dell’Italia nel mondo.

Guidati dalla cuoca Sara Leone, i partecipanti “metteranno le mani in pasta” e apprenderanno i consigli per fare una pizza perfetta. Accorgimenti, piccoli segreti e buone abitudini per preparare in casa una pizza buona, salutare e fatta con gli ingredienti del luogo, a km zero.

A seguito della lezione, si potranno degustare le preparazioni di ognuno presso il Casolare delle Tenute, incluse le preparazioni della cuoca.

Chi vorrà potrà inoltre intrattenersi negli assaggi guidati di olio extra vergine di oliva e/o fare una passeggiata guidata nell’uliveto secolare delle Tenute.

La prenotazione alle attività è obbligatoria al num. 333 8968642.