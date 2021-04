Prosegue l’attività di confronto e di monitoraggio nell’ambito del “tavolo di coordinamento scuole/trasporti”, istituito presso questa Prefettura, riunitosi nuovamente stamani, in videoconferenza e presieduto dal Prefetto Bellantoni, dopo analoga riunione svoltasi nella giornata di giovedì 22 aprile, con la partecipazione dei Sindaci, del Questore, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale , dei dirigenti degli ambiti scolastici BR 11 e Br12, nonché delle società di trasporto pubblico, del Dipartimento di Prevenzione Generale ASL.

Nel corso dell’odierna riunione sono state esaminate le disposizioni introdotte dall’art. 3, comma 2 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 concernenti, nello specifico, le modalità di ripresa della didattica in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nonché l’ordinanza regionale emanata il decorso 23 aprile dal Presidente della Regione Puglia, alla luce della collocazione della Regione Puglia in “ zona arancione”.

Si è convenuto che le Autorità scolastiche garantiranno forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinchè sia garantita dal 26 aprile prossimo e fino alla conclusione dell’anno scolastico, la didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado almeno per il 50% della popolazione studentesca, adottando in via provvisoria un turno unico di ingresso ed uscita degli studenti (ore 8:00 – ore 14:00).

Nei giorni successivi l’Ufficio scolastico provinciale farà conoscere alla Prefettura la percentuale di didattica in presenza quale risulterà negli istituti scolastici secondari di secondo grado presenti nella provincia dopo aver acquisito la volontà delle famiglie interessate sulla D.I.D.

Con riferimento all’organizzazione dei servizi di trasporto volti ad agevolare la frequenza scolastica degli studenti, nel corso dell’incontro è stato concordato che qualora la percentuale di utilizzo effettivo dovesse superare il 50% ovvero insorgessero criticità nell’assicurazione del servizio di trasporto, le aziende del TPL provvederanno ad attivare quanto necessario per assicurare i servizi di trasporto aggiuntivi previsti nel piano operativo approvato dalla Prefettura il 22.12.2020, con delle fasce orarie di ingresso e di uscita diversificate.

Saranno, altresì, disposti a cura del Questore mirati servizi in prossimità degli Istituti Scolastici, alle fermate dei pullman, anche con il concorso delle Polizie Locali negli ambiti territoriali di competenza, per il monitoraggio delle eventuali condizioni di assembramento che dovessero determinarsi alle fermate ed all’ingresso/uscita da scuola.

Il Tavolo di coordinamento tornerà a riunirsi la prossima settimana per valutare gli esiti del monitoraggio quotidiano dell’andamento dell’attività del trasporto lungo le linee urbane ed extraurbane, da mettere in atto già da lunedì e per l’adozione, ove si renda necessario, di ulteriori misure volte a rimuovere eventuali criticità.

