“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al dottor Flavio Roseto, neo direttore generale dell’Asl di Brindisi. Confido nel fatto che, insieme, si riuscirà a lavorare nella stessa direzione per il bene della comunità.

Al contempo un ringraziamento sincero va al dottor Giuseppe Pasqualone per l’impegno e la dedizione con cui ha affrontato sfide difficilissime per la sanita’ in questi anni di pandemia Al dott. Pasqualone i miei auguri per il nuovo prestigioso incarico.

Spero di incontrare presto Roseto per sottoporgli una serie di questioni che ritengo di grande urgenza, affinchè si possa collaborare fin da subito”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.