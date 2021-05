I sindaci di Brindisi e Lecce, Riccardo Rossi e Carlo Salvemini, hanno inviato al ministro per il Sud Mara Carfagna una lettera per riavviare la discussione e la pianificazione del Cis. Ritengono infatti, necessario proseguire la strada intrapresa per portare ingenti fondi alle due città capoluogo.

Di seguito il testo della lettera.

Sig. Ministro,

la presente per porre alla Sua attenzione il Contratto Istituzionale di Sviluppo, CIS, Brindisi-Lecce, la cui istruttoria è rimasta sospesa, in virtù degli avvicendamenti nei Dicasteri.

Il percorso per la definizione dello strumento è iniziato nel luglio del 2019, con il Ministro Barbara Lezzi e, successivamente, proseguito con il Ministro Giuseppe Provenzano che lo ha implementato, estendendo le aree di intervento ai comuni della Provincia di Lecce a Nord della città di Lecce e a quelli della Provincia di Brindisi a Sud della città di Brindisi; in questo modo si è tracciata un’area vasta, da Lecce a Brindisi, con la cerniera dei comuni tra le due città.

Nel percorso compiuto è stata Invitalia l’agenzia individuata per la raccolta delle proposte di intervento da finanziare attraverso il CIS.

Siamo oggi, a circa due anni dall’attivazione di questo percorso, a chiederLe cortesemente un tavolo ove fare il punto della situazione e riavviare l’istruttoria per la definizione del CIS.