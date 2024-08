COMUNICATO STAMPA

RICUCIAMO L’ITALIA – RACCOLTA FIRME ORGANIZZATA DAI GEV PUGLIA PER IL REFERENDUM

Oggi Lunedì 5 agosto dalle 18:00 alle 20:00 i GEV (Giovani Europeisti Verdi) Puglia, progetto giovanile di Europa Verde, saranno a Brindisi, in piazza della Vittoria per la raccolta firme sul referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

Quella di oggi è un’opportunità sia per conoscere i GEV e le loro iniziative sia per firmare e contribuire attivamente a ricucire l’Italia!

La Legge Calderoli (autonomia differenziata) aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili e gravi diseguaglianze sociali tra Nord e Sud Italia, a danno di tutta la collettività e, in particolare, di noi cittadinə meridionali. Per questo in più di 500.000 hanno già firmato per presentare un referendum per abrogarla.

FIRMA ANCHE TU!