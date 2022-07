Sabato 16 luglio alle 21.00 Piazza Giovanni XXIII tornerà ad ospitare i talenti emergenti della scena musicale italiana.

Si comincerà con Mundial, il nuovo progetto di Alberto Manco, Roberto Mangialardo e Carmine Tundo, già protagonisti de La Municipàl, che coinvolgeranno il pubblico in un cammino che mescola la musica della tradizione con le sonorità elettroniche. Un viaggio musicale con il canto delle cicale che diventa percussione, il suono di un tronco d’ulivo che diventa tamburo, rumori e suoni riproposti ritmicamente che diventano arrangiamento e poi canzone con strumenti provenienti dalla cultura popolare italiana e internazionale che si fondono con antiche filastrocche pugliesi.

Nella seconda parte della serata salirà sul palco Yuman, protagonista dell’ultimo Sanremo con il brano “Ora e qui” con cui si è aggiudicato il Premio Jannacci. Il giovane cantautore è pronto a sorprendere il pubblico francavillese con la sua voce potente e raffinata in un concerto dalle tinte black. Sul palco sarà accompagnato da quattro musicisti per uno show in bilico tra urban soul e funky contemporaneo.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita.

