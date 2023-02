Una piacevole serata di musica jazz dal vivo, sabato 18 febbraio, alle ore 18:30, al Museo Ribezzo di Brindisi – Piazza Duomo 7.

In collaborazione con l’Aps “Il Curro – Il Salotto del Curro al Museo”, saranno eseguiti brani a tema dal gruppo “Around the jazz”, in una composizione d’eccezione: Carlo Gioia al sassofono, Giulio De Pasquale alla tromba, Michele Mele al trombone, Mimmo Russi alla batteria, Umberto de Vitti al contrabbasso e Vincenzo Pescatore al piano elettrico.

Jazz…amore…arte è il leitmotiv della serata e ad accompagnare le note musicali, video reperti archeologici a tema del Museo Ribezzo ed esposizione di opere pittoriche dell’artista Sabina Ciampa.

L’ingresso nel Museo “Ribezzo” sarà libero. Info: 0831544257

Museo Archeologico Ribezzo

Piazza Duomo 7

72100 – Brindisi

0831544257