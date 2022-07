Sarà in edicola il prossimo sabato 2 luglio l’ultimo numero stagionale del magazine di basket “Trezerocinque”.

Chiusura d’obbligo con le parole del presidente della New Basket Fernando Marino, pronto ad aprire il suo secondo decennio alla guida della società brindisina. Marino lavora da settimane a stretto contatto con tecnico e direttore sportivo nella laboriosa costruzione del roster che affronterà il prossimo campionato.

“Ancora una volta credo sia giusto tributare il giusto plauso a tutto lo staff dirigenziale dell’Happy Casa – dichiara il direttore Mino Taveri – pronto ancora una volta ad affrontare con determinazione una nuova stagione cestistica. Per Marino si apre la sua seconda decade alla presidenza della società, grazie ai suoi sforzi e a quelli dei suoi soci, la squadra ha raggiunto degli standard eccellenti, confermandosi nel tempo come una delle realtà più solide del panorama cestistico italiano”.

Quest’ultimo numero di Trezerocinque ospita con molto piacere anche le parole di Riccardo Moraschini, che continua a lavorare duro in palestra per farsi trovare pronto quando sarà il momento.

“Ricky merita tutto il sostegno dei suoi ex tifosi brindisini che non hanno affatto dimenticato la splendida stagione della guardia di Cento in maglia biancoazzurra – aggiunge Taveri. Auguriamo all’ex giocatore di Brindisi e Milano di dimenticare al più presto l’incredibile vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista, ancora pochi mesi e saremo tutti felici di rivedere il “Morasca” in campo”.

Nel dare appuntamento alla presentazione del prossimo campionato, Trezerocinque chiude la stagione con questo numero in edicola dal prossimo sabato 2 luglio.