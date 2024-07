Il viaggio live di Gigi D’Alessio, che segue le tracce del tour estivo “Outdoor 2024”, tocca anche il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino: appuntamento sabato 20 luglio con inizio alle ore 21.30. Il concerto fa parte della prima edizione dell’IOD FEST, kermesse ideata e organizzata da Aurora Eventi per ospitare artisti di fama nazionale e internazionale nei luoghi più iconici ed esclusivi della Puglia. I biglietti sono disponibili solo sul circuito Ticketone, online alla pagina rebrand.ly/SanPancrazio, e nelle rivendite accreditate.

L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in un viaggio che racchiude oltre trent’anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Sul palco Gigi D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).