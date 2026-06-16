È in programma sabato 20 giugno 2026, a partire dalle ore 16:30, l’inaugurazione del nuovo Spazio DesTEENazione – Desideri in Azione di Brindisi, nell’ex Centro di Aggregazione Giovanile del quartiere Paradiso un centro multifunzionale e di esperienza, accogliente e attivo, pensato per gli adolescenti del territorio dei Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni.

Spazio DesTEENazione Brindisi nasce con l’obiettivo di offrire alle ragazze e ai ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 21 anni, un punto di riferimento concreto, un luogo di aggregazione, espressione e partecipazione attiva, un ambiente che favorisca lo sviluppo delle potenzialità, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e il supporto nella valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Sociale BR1 e cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 (FSE+ e FESR). Anche Brindisi entra così, da protagonista, nella rete dei 92 spazi multifunzionali di esperienza per gli adolescenti realizzati su tutto il territorio italiano.

L’inaugurazione, in programma dalle ore 16:30, prende il via con gli interventi dei rappresentanti istituzionali. Con il taglio del nastro si aprono le porte degli spazi rinnovati del centro dedicato ai giovani, con sale polifunzionali, laboratori e un nuovo playground multisport negli spazi esterni.

Dalle 17:30, tornei di calcio a 5, basket 3vs3, pallavolo, ping pong e biliardino aperti a squadre under 21. Inoltre: esibizioni e prove libere di flag rugby, scherma storica, surfskate e ginnastica artistica.

A partire dalle 18:00, sul palco una lineup interamente composta da giovani musicisti del territorio: rock anni ’80 e ’90, britpop, funk, rock anni 2000 e pop contemporaneo si alterneranno fino alla chiusura con dj set funk.

Dalle 21:00, sono previste le premiazioni dei tornei, saluti e un momento di convivialità.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per conoscere la programmazione delle attività estive gratuite proposte da Spazio DesTEENazione Brindisi a partire dal mese di giugno, in continuità con il calendario già avviato nei mesi precedenti.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero.

È possibile avere maggiori informazioni in merito al programma su:

Facebook e Instagram di Spazio DesTEENazione Brindisi: @desteenazionebrindisi

Whatsapp: 375 847 0747

Email: desteenazionebrindisi@gmail.com

Indirizzo: Spazio DesTEENazione Brindisi, Strada per Contardo 60, quartiere Paradiso – Brindisi.