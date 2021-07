Appuntamento con la comicità di Uccio De Santis, Sabato 24 Luglio alle 22.00 sotto il cielo stellato del Giugrà “Stasera con Uccio”.

In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai volti storici del programma di Mudù – Umberto Sardella ed Antonella Genga.

Lo show racconterà in forma di monologo e di sketch a due e a tre, la vita di un comico “per vocazione”: dagli esordi per vincere la timidezza, alle feste in casa, dai primi amori, a quello grande per il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipingerà tanti gustosi quadretti familiari: il padre che lo voleva avvocato, la madre che lo voleva bravo e educato, ma anche uno spettacolo che racconta il presente con divertenti siparietti tra moglie e marito sulla vita di ogni giorno: la spesa al centro commerciale, la crisi, i saldi dell’estate, il rapporto coni social. Storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto, con il contributo di tanta buona musica; nel preserale, dalle ore 20 alle ore 22, sarà possibile degustare panini, primi piatti, pizze e bevande.

Prezzi: € 26 poltrona, € 31,20 posto vip, potrai acquistarli online su: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/stasera-con-uccio/160213