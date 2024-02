Il giorno sabato 24 Febbraio si terrà la tappa brindisina di “Eni Rugby Tour” in collaborazione con FIR Federazione Italiana Rugby.

L’evento avrà luogo presso Parco Buscicchio nel Quartiere Sant’Elia di Brindisi a partire dalle ore 9.30.

La tappa brindisina è l’unica prevista per il Meridione d’Italia, insieme a quella già svolta a Siracusa lo scorso 11 Febbraio alla quale Appia Rugby Brindisi ha partecipato con la propria compagine U12.

Prevediamo il coinvolgimento delle scuole elementari e medie di Brindisi e i club rugbistici della Regione, per vivere insieme ai ragazzi una giornata di sport, di divertimento sul campo e di tematiche legate all’ambiente, con il comune denominatore del “rispetto”.

Dopo l’ottimo esito della prima edizione, ospitata dal club cittadino il 26 Novembre 2022 presso il Parco del Cillarese, il Tour Eni-FIR ritorna a Brindisi, progetto dedicato alla promozione del Gioco e dei suoi valori educativi attraverso un articolato programma di momenti ludico-sportivi dedicato a giocatrici e giocatori delle categorie comprese tra Under 6 e Under 14.

Durante l’evento interverranno, oltre ai dirigenti/tecnici locali dell’Appia Rugby Brindisi, Lidia Penta Assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Jacopo Sticchi Consigliere Vice-Presidente Commissione Sport Comune di Brindisi, Gaetano Nigri Presidente Comitato Regionale Pugliese FIR, Francesco Grosso – Responsabile FIR Promozione e Sviluppo, e Stefano Raffin – Tecnico Regionale FIR Puglia.

Questo il programma della giornata:

Ore 9.30 – 10.00

Benvenute e benvenuti al campo dell’Appia Rugby Brindisi

Ore 10.00

Apertura ufficiale della Tappa di Brindisi dell’Eni Rugby Tour e saluto delle Istituzioni a tutti le/i partecipanti

Ore 10.15

Inizio attività U6 – Prime Mete e attività under 8, under 10 e under 12 sul campo da gioco e sulle aree del Parco circostanti.

Ore 12.30 consegna dei gadget

Ore 12.45 – 14.00 Terzo Tempo

Ore 15.00 raggruppamento U14

Per informazioni: appiarugbypuglia@gmail.com – 3476884748