Con lo scopo di valorizzare e recuperare le tradizioni del nostro paese, ritorna Sabato 3 Agosto 2024 ad Erchie (Br) “La Notte Ercolana”. Eventi musicali, festival degli artisti di strada, street food, mercatini, spettacoli, mostre, spazio per i più piccoli, tutto questo nel centro storico ercolano. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Pro Loco Erchie, il Comune di Erchie, le attività commerciali e le associazioni locali. La serata sarà accompagnata dalla musica, che, in estate, sembra avvolgere e abbracciare tutto e tutti. Il concerto degli Après La Classe farà da cornice a questa lunga notte all’insegna del divertimento, che rappresenta un punto di ritrovo da cui tutto riparte per far rifiorire la nostra Erchie, aspettando l’alba del nuovo giorno.

Ad aprire “La Notte Ercolana” alle ore 21.00, sarà itinerante della banda musicale “D. Nicolì” di Erchie diretta dal Maestro Giuseppe Carrozzo.

Piazza Umberto I e il Parco delle Rimebranze sarà luogo di esibizione di molteplici artisti di strada, mentre nella zona Carceri sarà dato spazio all’area degustazioni con il “Wine fest – Calici di Solidarietà” e “Strada degli antichi Sapori” a cura di Associazioni e cantine locali.

In via grassi è prevista una raccolta straordinaria di sangue a cura di Avis Erchie.

Nel Palazzo Ducale si terrà la mostra d’Arte del Maestro Pasquale Scarciglia “I colori della nostra terra”.

E’ prevista, inoltre, l’apertura straordinaria dei Luoghi di Culto, con possibilità di visite guidate. Sarà possibile visitare il Santuario di Santa Lucia, dove all’interno vi è la mostra fotografica “Alla riscoperta delle tradizioni” a cura di Feste Patronali in Tour.

Sarà presentata la mostra fotografica dal titolo “Notti di Luna” a cura di G. Ciccarese e D. Sammarco per vivere un’esperienza sensoriale tra suoni, immagini e luci.

Nei pressi di Via Risorgimento – Piazzale Scuole Elementari sarà allestita un’area per i più piccoli, con giochi per bambini, truccabimbi, palloncini modellabili, giochi gonfiabili e tanti gadget a cura di APS Controcultura.

Lungo Via Roma e Via Grassi, sono previsti diversi spettacoli musicali nei pressi delle attività commerciali del posto.

Alle ore 23.00 il grande spettacolo in Piazza Umberto I con il concerto degli “Apres la Classe”, band salentina, che mescola ska, pop e dance.