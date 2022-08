Sabato 6 agosto, alle 21:30, dopo due anni di stop forzato, torna l’appuntamento più piccante dell’estate e torna in pieno centro, in largo Convento a Torre Santa Susanna. Stiamo parlando dell’undicesima edizione della “Festa del Peperoncino… Il Ritorno”.

Il fermo imposto negli scorsi anni dalla pandemia, non ha spento l’entusiasmo degli organizzatori che hanno voluto portare in centro città l’evento per far rivivere a tutti i torresi e non solo, la bellezza della festa che nelle passate edizioni, ha portato nel piccolo paese del brindisino migliaia di curiosi e appassionati del peperoncino.

Durante la serata si potranno gustare specialità piccanti e non, grazie alla presenza di stand gastronomici con street food e street beer.

Gusto, divertimento ma anche solidarietà e sensibilizzazione con, in apertura della serata, “Donne Insieme”, momento informativo che vedrà protagoniste l’Associazione di Danza Sportiva Marika Dance School di Erchie, l’Associazione Fiorediloto, la delegazione AVIS “Dr. Emilio Antonucci” di Torre S.Susanna, la Fondazione ANT delegazione “Rosanna Lodeserto” di Torre Santa Susanna e la Delegazione Brindisi-Torre della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Grande attesa anche per la gara per mangiatori di peperoncino con la presenza di Carmelo Francavilla Campione Pugliese e il piccantissimo Jack Pepper, Guinnes Word Record.

Per la musica dal vivo l’appuntamento è con Piotta e la sua band.

L’evento è a cura dall’associazione Amatori gioventù sport Torre in collaborazione con Bar Zak, Ex Tipografia Pub e Bar Collo e con il patrocinio del comune di Torre Santa Susanna

Sponsor ufficiale dell’evento Vivai Fratelli Vergaro.