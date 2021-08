Nell’ambito del progetto “Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino” a cura dell’Aps Le Colonne, in collaborazione con il Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce, si terranno a partire da sabato 7 agosto e sino al mese di settembre una serie di iniziative dedicate alla storia di Brindisi in relazione al porto e al Castello Alfonsino. Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 agosto alle ore 18.30.

Dall’alto del castello Alfonsino si ripercorreranno lo studio di Pigonati e la sua “Memoria”, le fasi della riapertura del porto di Brindisi (1776-80) e le sue interessanti osservazioni sulla nostra città, i suoi monumenti e gli abitanti.

Pigonati, nato a Siracusa nel 1734, è stato tenente colonnello del Genio Militare dell’esercito borbonico, il suo nome è legato appunto agli importanti lavori di bonifica del porto di Brindisi che da alcune centinaia di anni si era trasformato in un enorme pantano malarico inagibile ai grandi navigli.

Info e prenotazione obbligatoria al numero 379.2653244 o all’indirizzo email segreterialecolonne@gmail.com

Comunicato stampa Associazione Le Colonne