L’immaginazione e la creatività sono armi formidabili per superare con lo spirito giusto le tante difficoltà che la vita propone, sicuramente anche le tante tristi vicende agli onore delle cronache di questi giorni.

Per premiare i tanti autori di talento che anche quest’anno si sono messi in gioco, l’Associazione culturale Città Viva conferma il suo impegno e organizza come ogni anno la cerimonia di premiazione della 34a edizione del Premio Nazionale di Lettere ed Arti “Città Viva” 2023, che da decenni dà lustro alla Città Bianca.

Per conoscere i vincitori di questa edizione, scelti dalla Giuria di qualità fra i 300 lavori pervenuti nei diversi ambiti (poesia, narrativa e cortometraggi), basterà quindi non mancare alla proclamazione che avrà luogo sabato 9 dicembre, a partire dalle 17,30 presso la Sala Convegni dell’Hotel Monte Sarago.

Presidente onorario dell’edizione 2023 sarà la nostra illustre concittadina Mariangela Marseglia, country manager di Amazon Italia e Spagna.

La serata verrà presentata come di consueto da Gianmichele Pavone accompagnato questa volta dalla pianista Anzhelika Kaliudzhna. La giovane musicista ucraina si esibirà anche al pianoforte nel corso della serata, nei vari intermezzi musicali in compagnia dei fisarmonicisti Viktor Nedvyha e Dmitro Tereshchnko, suoi connazionali. La serata verrà impreziosita dalle esibizioni dei maestri della Scuola di Tango “Levante” di Brindisi.

Sarà altresì possibile seguire la cerimonia in diretta a partire dalle ore 17,30 sui canali social dell’Associazione:

Facebook https://www.facebook.com/premiocittaviva

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCEBx4DjHWBs_KjVK7DlQgZA

La partecipazione è gratuita.