Prendono il via il 4 luglio i saldi estivi 2026 e l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ha predisposto un vademecum per aiutare i consumatori ad essere più tranquilli durante gli acquisti.

“Negli ultimi anni – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente Nazionale dell’ Associazione “Dalla Parte del Consumatore” – a causa della crisi economica e del crollo del potere si acquisto delle famiglie, vi è attesa tra i consumatori italiani per i saldi, ormai alle porte.

Da un sondaggio condotto dalla nostra Associazione è emerso che moltissimi consumatori hanno atteso questo momento per permettersi qualche acquisto, rinviato nei mesi appena trascorsi nella speranza di poterlo realizzare a prezzo scontato.

Come Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” riteniamo che i consumatori, nonostante l’euforia, adottino alcune accortezze nell’approcciarsi all’acquisto scontato.

Per questo motivo abbiamo redatto un agile vademecum “Dalla Parte del Consumatore”.

VADEMECUM 2026 “DALLA PARTE DEL CONSUMATORE”

1) Fare attenzione ai saldi superiori al 50%: potrebbero nascondere bufale, come ad esempio la vendita di merce dell’anno precedente (che ovviamente potrebbe essere ugualmente un buon affare purché il negoziante informi il cliente).

Le svendite, infatti, devono essere realmente di fine stagione e non deve riguardare tutti i beni depositati presso il commerciante.

Fare attenzione, quindi, a quelle attività che avevano gli scaffali semi vuoti prima dei saldi e che si sono riempiti con il partire degli sconti.

2) la merce in saldo deve essere tenuta separata nettamente da quella venduta a prezzo pieno;

3) è obbligatorio esporre sul cartellino il vecchio prezzo, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato nonché il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti;

4) diffidare dai capi di abbigliamento che possono essere solo visionati e non provati. È vero che è rimesso alla discrezionalità del negoziante il far provare o meno i capi di abbigliamento ma il negare tale possibilità è bene che costituisca un campanello di allarme per il consumatore;

5) i negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi. In caso di rifiuto non comprate e segnalate il caso per iscritto alla società Servizi Interbancari e a un’associazione di consumatori;

6) conservare lo scontrino, perché costituisce prova di acquisto che obbliga il negoziante a sostituire e/o riparare la merce difettosa o ‘non conforme’, anche in presenza di cartelli con la dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare.

Non è vero, infatti, che i capi in svendita non si possono cambiare (in caso di difetto e non conformità).

Se non è possibile effettuare il cambio perché, ad esempio, non vi è più la disponibilità del prodotto si ha diritto alla restituzione del denaro corrisposto.

7) la garanzia per vizi occulti e per assenza di qualità promessa è dovuta dal venditore anche nelle vendite a saldo ed è di due anni dalla vendita secondo il Codice del Consumo;

8) Fare attenzione all’ ‘effetto sforamento’: spesso, infatti, spendiamo più di quanto crediamo di stare risparmiando. Utile sarebbe fare una lista degli acquisti in anticipo, e tenerla sempre sott’occhio nel fare compere;

9)valutare bene l’acquisto. È una buona regola quella, nei giorni precedenti i saldi, valutare le proposte di più negozi, annotando il prezzo.

Si può così porre in essere un acquisto “a colpo sicuro” ed evitare giri e file alla partenza dei saldi;

10) anche acquistare nel periodo dei saldi in negozi di fiducia o acquistare beni dei quali si conosce già il prezzo e la qualità è una buona prassi;

11) confrontare i prezzi dei vari esercizi anche durante il periodo dei saldi;

Per essere sempre aggiornati sui diritti dei consumatori e sulle iniziative dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” consultare il sito www.dallapartedelconsumatore.com o iscriversi, gratuitamente, al canale whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V