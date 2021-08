Il “Salento clarinet family” è un progetto che vede la luce nell’ambito delle attività della classe di clarinetto del maestro Roberto Rosato, docente del conservatorio di musica “T. Schipa” di Lecce. Uno degli intenti dell’iniziativa è quello di far conoscere tutta la cosiddetta “famiglia dei clarinetti”, il più grande gruppo musicale di flauti, attraverso un originale repertorio che da Strauss, Tchaikovsky, Brahms e Morricone spazia fino agli autori delle colonne sonore di cartoni e film di Walt Disney.

L’esperienza laboratoriale si è consolidata grazie ai successi di pubblico e di critica collezionati in anni di attività, che ha visto il coinvolgimento di allievi ed ex allievi – anche di altre discipline – del Conservatorio. L’ensemble proposto esprime la sua unicità nel sud Italia, per la particolarità del programma e per la tipologia strumentale scelta.

L’evento – patrocinato dal Comune di Mesagne – si svolgerà domani, venerdì 20 agosto, alle ore 21 nell’Atrio del Castello di Mesagne. Presenterà l’attrice Giampiera Dimonte. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili e sarà garantito nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.