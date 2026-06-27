Domenica 28 giugno, dalle ore 18.00, il Salento Fun Park celebra il suo diciassettesimo compleanno con un evento speciale che promette di trasformarsi in una lunga serata di musica, spettacolo e comunità: il “Re-Party”.

Un traguardo importante per uno spazio che, nel corso degli anni, è diventato punto di riferimento per la scena skate e per la cultura urbana del territorio, intrecciando sport, creatività e aggregazione giovanile. Diciassette anni raccontati attraverso energia underground, contaminazioni artistiche e una community che continua a crescere.

Il countdown è già iniziato e l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. La festa prenderà forma con una programmazione musicale pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro continuo, tra live e showcase.

Sul palco è attesa una line-up di rilievo, con il main artist della serata: Davide Shorty, protagonista di un live che unirà voce, groove e ricerca musicale in una performance pensata per il compleanno del Park.

Un appuntamento che conferma la vocazione del Salento Fun Park come spazio aperto, dinamico e capace di mettere insieme linguaggi diversi, mantenendo saldo il legame con la propria identità originaria: quella di un luogo vivo, costruito dalla partecipazione e dall’energia della sua community.