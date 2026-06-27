June 27, 2026
Giu 27, 2026    Posted by    news

Domenica 28 giugno, dalle ore 18.00, il Salento Fun Park celebra il suo diciassettesimo compleanno con un evento speciale che promette di trasformarsi in una lunga serata di musica, spettacolo e comunità: il “Re-Party”.

Un traguardo importante per uno spazio che, nel corso degli anni, è diventato punto di riferimento per la scena skate e per la cultura urbana del territorio, intrecciando sport, creatività e aggregazione giovanile. Diciassette anni raccontati attraverso energia underground, contaminazioni artistiche e una community che continua a crescere.

Il countdown è già iniziato e l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. La festa prenderà forma con una programmazione musicale pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro continuo, tra live e showcase.

Sul palco è attesa una line-up di rilievo, con il main artist della serata: Davide Shorty, protagonista di un live che unirà voce, groove e ricerca musicale in una performance pensata per il compleanno del Park.

Un appuntamento che conferma la vocazione del Salento Fun Park come spazio aperto, dinamico e capace di mettere insieme linguaggi diversi, mantenendo saldo il legame con la propria identità originaria: quella di un luogo vivo, costruito dalla partecipazione e dall’energia della sua community.

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