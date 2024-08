Serata all’insegna dell’arte a Mesagne con l’inaugurazione della mostra di pittura “Salento, Salentini” di Enzo de Cillis, sabato 10 agosto alle ore 19.30 presso la sede dell’Associazione “Di Vittorio”. Introdotta dal prof. Ennio Pascarella, l’esposizione potrà essere visitata fino al 18 agosto 2024, ogni sera dalle ore 20 alla mezzanotte. L’ingresso è libero.

De Cillis da sempre s’interessa della sua gente, ne canta il valore e i valori, denunciando pure i guasti e le sofferenze. Espone, con una ventina di opere, sé stesso; espone cioè espressioni del suo essere, da cittadino di questa terra, “… amara e bella”. L’artista non ama omologazioni e correnti, condividendo così il pensiero dello storico dell’arte Giulio Carlo Argan, secondo cui – con il loro accendersi e spegnersi – le due azioni impedirebbero una estetologia definita. Enzo de Cillis usa fonemi identificativi, il suo linguaggio gli è proprio ed è condiviso perché condivisibile. Egli non siede in cattedra, impara dal vivere insieme. L’iniziativa è parte del programma “Estate alla Di Vittorio”, gode del patrocinio della città di Mesagne ed è sostenuta dalla Flc Cgil Brindisi.

Chi è Enzo de Cillis

Enzo de Cillis è un artista originario di Trepuzzi che vive e opera a Manduria. Ha esposto in numerose gallerie italiane ed estere: “Cecchini” di Perugia, “Michelangelo” di Firenze, “Mediterranea” di Brindisi, “Rudiae” di Lecce, “D.K.D.” di Wiesbaden, “Liberales Zentrum” di Stoccarda, “Galleria d’arte” di Boblingen, “Galleria di Stato” di Sindelfingen. Molte delle sue opere possono essere apprezzate in collezioni pubbliche e private, oltre che in luoghi di culto.