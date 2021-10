Il comparto nautico riparte alla grande dopo la pandemia e lo fa a Brindisi con la diciassettesima edizione dello SNIM, il Salone Nautico di Puglia, che si svolgerà dal 13 al 17 ottobre sulle banchine e nello specchio di mare del porto turistico “Marina di Brindisi”.

Si parte Mercoledì 13 ottobre, alle ore 10, con la cerimonia inaugurale, alla presenza dell’Assessore regionale alla Programmazione Economica Alessandro Delli Noci, di parlamentari e consiglieri regionali, delle massime autorità civili e militari della provincia di Brindisi e di personaggi di primo piano del mondo della nautica e delle aziende di caratura internazionale che hanno aderito al Salone.

Lo SNIM si svolge su un’area espositiva di 20.000 metri quadri in cui saranno presenti più di 200 imbarcazioni (in mare e sulle banchine del porto turistico) e 150 espositori.

Tra le novità di quest’anno vi è anche il “Villaggio degli sport del mare” che vedrà impegnate diverse associazioni sportive del territorio e che prevede anche lo svolgimento dell’ultima tappa del Campionato italiano “New Generation” di Motonautica.

Particolarmente ricco anche il programma di convegni su temi di grande interesse per lo sviluppo della nautica da diporto.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI (scaricabile dalla sezione “Eventi” del sito www.snimpuglia.it)

13 OTTOBRE

ore 10:00: Cerimonia d’inaugurazione

ore 15:00: Convegno: L’alleanza territoriale per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle coste

14 OTTOBRE

ore 10:00: Presentazione Corso ITS Trasporto Navale

ore 11:00: Convegno: Economie del mare: sviluppo e competitività aziendale

Introduce:

Annachiara Stefanucci

Coordinator – EU Funds Dpt – ITS Logistica Puglia

Showcase di soluzioni tecnologiche innovative

Flash pitch dalla rete di aziende partner

Imprese del calibro di SOA Corporate, GTS, ROBOTRONIX, TESEO-CLEMESSY, MACNIL, CODEKA saliranno sul palco per presentare innovazioni e soluzioni commerciali nell’ambito della transizione tecnologica del paradigma Industria 4.0.

Know how a disposizione delle imprese che prenderanno parte all’evento e potranno anche approfondire i punti di interesse esposti durante lo Showcase di soluzioni tecnologiche innovative in dedicati momenti B2B nello stand dell’Istituto che sarà attrezzato per l’occasione.

Modera:

Paolo Lopolito

Project Manager – EU Funds Dpt – ITS Logistica Puglia

L’accesso all’evento e le richieste di incontro commerciale sono gratuiti dietro registrazione al seguente link: bit.ly/3liL94L

Nella stessa mattinata, inoltre, è in programma un talk sul tema della formazione aziendale curato dallo staff di ITS Logistica Puglia in collaborazione con ALIS, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile: il confronto, intitolato «Rinnovare e accrescere le competenze» focalizzerà l’attenzione sulle occasioni a disposizione delle imprese del settore nel campo della formazione dei dipendenti, motore delle imprese e veicolo di crescita.

RINNOVARE E ACCRESCERE LE COMPETENZE

DEL CAPITALE UMANO AZIENDALE

Biagio Provenzale

Area aziende ITS Logistica Puglia

Nicolò Berghinz

Responsabile Sviluppo, Relazioni Esterne e Public Affairs

ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile

ore 16:00: Convegno: La sicurezza nei cantieri navali: adempimenti normativi di sicurezza e ambientali

Il settore della cantieristica navale rappresenta un settore particolarmente rischioso per la salute e la sicurezza dei lavoratori, caratterizzato anche dalla contemporanea presenza di più imprese impegnate nelle attività di costruzione e manutenzione dell’imbarcazione. La progettazione della sicurezza nel cantiere navale rappresenta, pertanto, un imprescindibile ed importante momento di attenzione nell’ambito dell’iter globale dell’esecuzione dell’opera. Il seminario punta ad essere una occasione per i titolari, committenti, responsabili della sicurezza, lavoratori dei cantieri navali, gli armatori per chiarire i propri dubbi e trovare risposte ai quesiti che riguardano la sicurezza sul lavoro in riferimento al campo di applicazione del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla tutela ambientale in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Giovanni Taveri – Consigliere nazionale AIAS – Coordinatore nazionale sedi territoriali

Giuseppe Meo – Presidente SNIM

Gianvito Schena – Consigliere nazionale AIAS – Tesoriere Nazionale AIAS

Interverranno e risponderanno alle domande dei partecipanti

Nicola Dipalma – Direttore SPESAL ASL Brindisi

Anna Dondana – Consigliere nazionale AIAS e Presidente Vicario APC Mare AIAS

Massimiliano Sardone – Vice Presidente Osservatorio Nazionale Pesca

Simona Maniscalco – Avvocato – componente rete giuridica AIAS

Moderatore – Giovanni Taveri – Consigliere nazionale AIAS – Coordinatore nazionale sedi territoriali

15 OTTOBRE

ore 09:45 Convegno: Nautica e Innovazione

Casi di successo e nuove tecnologie

Organizzato da CETMA Centro di Ricerche Europeo Di Tecnologie, Design e Materiali in collaborazione con Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Brindisi

Due le modalità di partecipazione al convegno:

– IN PRESENZA (posti limitati)

– ONLINE

Registrazione obbligatoria al link https://forms.gle/35Eo3Pi3CLJony4c8

Per chi selezionerà la modalità online, il webinar si svolgerà sulla piattaforma Google Meet e il link di accesso sarà inviato alla mail che indicherete nel modulo di registrazione.

Per chi selezionerà la modalità in presenza, si ricorda il rispetto delle prescrizioni anti-covid (mascherina e green-pass).

Per informazioni e contatti:

puntoimpresadigitale@br.camcom.it

digitalpromoter@br.camcom.it

ore 15:30: Convegno: Software e innovazione nel cantiere nautico

Due le modalità di partecipazione al convegno:

– IN PRESENZA (posti limitati)

– ONLINE

Registrazione obbligatoria al link https://forms.gle/NgTxUwidTeiomF9t7

Per chi selezionerà la modalità online, il webinar si svolgerà sulla piattaforma Google Meet e il link di accesso sarà inviato alla mail che indicherete nel modulo sottostante.

Per chi selezionerà la modalità in presenza, si ricorda il rispetto delle prescrizioni anti-covid (mascherina e green-pass).

al link: https://forms.gle/NgTxUwidTeiomF9t7

16 OTTOBRE

– Gara regionale Adriatic Cup

– Ultima tappa del campionato italiano “Next Generation” di Motonautica

ore 09:45 Convegno: Propulsione Nautica Sostenibile

Propulsione Nautica Sostenibile: fuel cell, elettrico e soluzioni ibride.

La Puglia come polo di eccellenza per lo sviluppo e la produziones, tavola su foils e propulsione elettrica

Il Convegno si terrà esclusivamente in presenza.

Registrazione obbligatoria al link https://forms.gle/UxY8fvuy8QDus12LA

evento organizzato da Assonautica Terre di Brindisi in collaborazione con Unisalento e Cetma

ore 11:00: Inaugurazione Stazione di Imbarco per Disabili

Evento a cura di GV3 – a Gonfie Vele Verso la Vita

Associazione Non Profit

17 OTTOBRE

– Gara regionale Adriatic Cup

– Ultima tappa del campionato italiano “Next Generation” di Motonautica

ore 10:00 Brindisi in voga

Una parata di barche e mezzi non motorizzati, lance a remi, schifarieddi, canoe, kajak, barche a vela, sup, surf, tavole di ogni genere e sub.Per la prima volta, la città di Brindisi potrà assistere a una manifestazione inedita, un momento di aggregazione per tutti gli appassionati che da anni si impegnano per mantenere saldo il legame con il principale elemento che contraddistingue la città stessa: il mare.

Evento organizzato da Associazione Vogatori Remuri Brindisi in collaborazione con SNIM e Marina di Brindisi.

I biglietti per lo SNIM possono essere acquistati cliccando il seguente link: www.snimpuglia.it/ticket/