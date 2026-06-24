L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giancarlo Miccoli esprime grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Con Determinazione Dirigenziale n. 465 del 16 giugno 2026, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria provvisoria relativa agli interventi da realizzarsi su edifici adibiti a servizi educativi, scuole e poli per l’infanzia (Sub Azione 6.1.2), inserendo il Comune di San Donaci al secondo posto della graduatoria regionale.

Il progetto candidato dal Comune ha ottenuto un punteggio di 62 punti ed è stato dichiarato ammissibile a finanziamento per un importo di 1 milione e 530 mila euro.

Si tratta di un risultato che premia il lavoro di programmazione svolto dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio Lavori Pubblici, confermando la capacità dell’Ente di intercettare risorse strategiche per lo sviluppo del territorio e per il miglioramento dei servizi destinati alle famiglie e ai più piccoli.

“Accogliamo questa notizia con grande soddisfazione, dichiara il Sindaco Miccoli, perché rappresenta il riconoscimento concreto di un lavoro serio, silenzioso e costante. Essere tra i primi Comuni della Puglia in una graduatoria così importante significa aver presentato una proposta progettuale valida e rispondente agli obiettivi richiesti dalla Regione.”

L’intervento consentirà di rafforzare e qualificare le infrastrutture dedicate all’educazione e alla cura della prima infanzia, offrendo spazi sempre più sicuri, moderni e adeguati alle esigenze delle famiglie e dei bambini.

“Spesso il dibattito pubblico è caratterizzato da polemiche, critiche e contrapposizioni, prosegue il Sindaco, ma i risultati concreti sono la migliore risposta. Questo finanziamento dimostra che il lavoro amministrativo produce effetti tangibili quando è accompagnato da visione, competenza e capacità progettuale. Oggi raccogliamo il frutto di un impegno che ha avuto come unico obiettivo l’interesse della comunità di San Donaci.”

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla predisposizione della candidatura e conferma il proprio impegno nel proseguire l’attività di ricerca di finanziamenti e opportunità di sviluppo per il territorio.

“Continueremo a lavorare con determinazione, conclude il Sindaco Miccoli, per costruire una San Donaci sempre più moderna, attrattiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. Questo risultato rappresenta un investimento sul futuro dei nostri bambini e dell’intera comunità.”

San Donaci, 24 giugno 2026

L’Amministrazione Comunale