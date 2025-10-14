October 14, 2025
Ott 14, 2025    Posted by    news 0

San Michele Salentino ospita il workshop transnazionale “Governance energetica e climatica: presentazione del PAESC e buone pratiche del Patto dei Sindaci”

All’evento, in programma giovedì 16 ottobre nella Pinacoteca “Salvatore Cavallo”, parteciperanno i rappresentati dei comuni di Brindisi, Mesagne, Castel San Vincenzo (Is), Andrijevica (Montenegro) e Roskovec (Albania).

Giovedì 16 ottobre nella Pinacoteca “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino, si terrà il workshop transnazionale “Governance energetica e climatica: presentazione del PAESC del Comune di San Michele Salentino, buone pratiche e impegni con il Patto dei Sindaci”, organizzato nell’ambito del progetto ADRICOM – Adriatic Governance for Climate and Energy, cofinanziato dal programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027.

Il Comune di San Michele Salentino, partner capofila del progetto, ospiterà rappresentanti istituzionali, esperti e partner provenienti da Italia, Albania e Montenegro per una giornata di confronto dedicata alle politiche locali per il clima e l’energia sostenibile.

Durante l’incontro sarà presentato il PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di San Michele Salentino, uno strumento strategico che definisce le azioni concrete per ridurre le emissioni di CO₂, aumentare l’efficienza energetica e migliorare la resilienza del territorio agli impatti dei cambiamenti climatici.

Il PAESC è elaborato nell’ambito del progetto ADRICOM, in linea con gli obiettivi del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, il principale movimento europeo che coinvolge le amministrazioni locali nella transizione verso modelli di governance energetica sostenibili.

Il workshop offrirà anche un’occasione di scambio tra enti locali impegnati su questi temi: nel corso della giornata saranno presentate buone pratiche italiane e internazionali provenienti dai Comuni di Brindisi, Mesagne, Castel San Vincenzo, Andrijevica (Montenegro) e Roskovec (Albania), con particolare attenzione, tra l’altro, alle comunità energetiche rinnovabili e alle strategie per contrastare la povertà energetica.

Il progetto ADRICOM mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra i Comuni dell’area adriatica e a promuovere un modello condiviso di governance climatica ed energetica attraverso lo scambio di esperienze, la formazione congiunta e la realizzazione di Piani d’Azione locali in linea con gli impegni del Patto dei Sindaci.

Ufficio Comunicazione Istituzionale
Comune di San Michele Salentino

Related Posts

Latiano si prepara alla Canonizzazione di Bartolo Longo

Arresti per tentato omicidio a Francavilla Fontana: il plauso del Presidente Matarrelli

Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi apre la stagione ai nuovi abbonati

Un milione di euro per Muro Tenente: Latiano e Mesagne insieme per la valorizzazione del parco archeologico

L’Alberghiero di Brindisi per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025

Confesercenti: confermati gli organismi dirigenti di Fismo, Aigo e Impresa Donna

No Comments

Leave a Comment