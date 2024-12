L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino continua a investire nello sviluppo e nella riqualificazione delle strutture sportive del territorio. Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto ai lavori di adeguamento e ammodernamento, il Palazzetto dello Sport è finalmente pronto a riaprire le sue porte.

I lavori hanno riguardato il risanamento e l’ammodernamento degli ambienti, rendendoli più funzionali mi e accoglienti per gli atleti e per la comunità. I primi a beneficiare di questa importante opera sono gli atleti della Santissima Annunziata di Mesagne, che disputano il campionato di Serie B di volley maschile.D’ora in avanti, le società locali che desideranoutilizzare gli spazi del Palazzetto per fare volley, basket, calcetto e danza, seguendo le regole stabilite dalla Giunta e dal Consiglio comunale, potranno presentare apposita richiesta.

“Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere questo risultato”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini, al termine della consegna del Palazzetto. “Desidero ringraziare gli uffici comunali, che hanno dimostrato grande impegno nel superare ogni imprevisto. Oggi consegniamo alla comunità un contenitore sociale di fondamentale importanza, aperto a tutti. Vederlo chiuso era motivo di grande dispiacere per l’Amministrazione, ma adesso possiamo riviverlo come uno spazio condiviso. Invitiamo i cittadini a promuovere associazioni sportive per coinvolgere giovani e ragazzi, incentivando la loro partecipazione attiva.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli assessori Angela Martucci e Michele Salonna, che nel corso del tempo hanno assunto la responsabilità del settore sport. “Grazie alla loro caparbietà e capacità di coinvolgimento, è stato possibile raggiungere questo importante obiettivo”, ha concluso il sindaco.

Con la riapertura del Palazzetto dello Sport, San Michele Salentino si conferma una comunità che guarda al futuro, investendo nello sport come motore di inclusione e crescita sociale.

image0.jpeg