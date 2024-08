La comunità di San Michele Salentino si prepara a vivere la Festa Patronale. Domenica 11 e lunedì 12 agosto, sono in programma tanti eventi all’insegna della fede e della tradizione per onorare il Santo Patrono, San Michele Arcangelo.

Sabato 10 agosto, l’Amministrazione comunale ha voluto inserire un’anteprima della Festa Patronale con un momento di confronto sul progetto “La fuga dei cervelli” curato in collaborazione con l’associazione MediterrAnime e lo spettacolo del Ciccio Riccio Summer Tour 2024. Alle ore 18.30, nell’aula consiliare della Biblioteca, verrà presentato il libro “Essere Puglia. Storie e imprese di chi ha deciso di tornare” di Nico Catalano con un confronto alla presenza dell’autore. Alle ore 20.00, nella Parrocchia San Michele Arcangelo l’Ensemble vocale “Canticum Novum” presenta “Caeleste Carmen”, concerto per coro, voci bianche, soli, organo e strumenti. Alle ore 21.00 in piazza Marconi il Party Dance anni 90 di Ciccio Riccio.

Per la prima volta quest’anno, le festività civili sono state organizzate dall’associazione culturale MeditterAnime, presieduta da Rocco Monaco, mentre le iniziative religiose sono curate dalla Parrocchia, guidata dall’Arciprete-Parroco don Tony Falcone.

“La nostra festa patronale è un’occasione per ritrovarci come comunità – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini -. Insieme vivremo momenti legati alla devozione e alla tradizione che ci ha sempre contraddistinto. San Michele Salentino è un paese unito e fatto da concittadini laboriosi legati ai momenti comunitari e di festa. Collaboriamo, come ogni anno, alla buona riuscita della festa partecipando e gustando tutti i momenti comunitari”.

“L’organizzazione della Festa Patronale è questione complicata ma entusiasmante – dice il presidente di MediterrAnime, Rocco Monaco -. I sammichelani sono molto legati a questi momenti e non fanno mai mancare il loro sostegno. Grazie a tutti quelli che spontaneamente hanno condiviso con noi questo progetto che potrà crescere nei prossimi anni diventando sempre più attrattivo”.

Le luci delle luminarie, le bancarelle e le giostre dei bambini vestiranno a festa il centro di San Michele Salentino. Nei tre giorni che precedono la festa, la Parrocchia richiama tutti alla preghiera con il triduo in onore di San Michele Arcangelo. In particolare, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 agosto alle ore 19.00 ci saranno i Vespri e a seguire la Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Michele Arcangelo, dove sono stati sistemati gli addobbi per onorare il Santo.

Domenica 11 agosto, l’aria di festa inizierà già nelle ore mattutine quando la Banda Città di Lecce girerà per le vie del centro con i brani della tradizione pugliese. Al rientro in Piazza Marconi, la banda si esibirà con pezzi preparati per l’occasione. Alle ore 18.15 ci sarà il corteo delle chiavi, tra le chiese di San Michele e la chiesa Madre. Alle ore 18.30 avverrà la Celebrazione Eucaristica solenne con Atto di affidamento al Santo Patrono, la consegna delle chiavi del paese, l’offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva al Santo Patrono. Al termine della Celebrazione Eucaristica, presieduta dal vescovo emerito mons. Domenico Caliandro, ci sarà la processione per le vie del paese con la statua del Santo. Ad accompagnare questi momenti, l’associazione MediterrAnime ha incaricato il gruppo Sbandieratori di Oria e la Banda Città di Lecce. Di rientro dalla processione, in piazza Marconi, l’Amministrazione comunale premierà gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti, consegnando un attestato di merito. A seguire, Gran Concerto della Banda Città di Lecce.

Lunedì 12 agosto, serata dedicata alla musica e alla danza. In apertura, la giovanissima cantante di San Michele Salentino, Alice Lodedo, si esibirà in un concerto di apertura accompagnata dalle danze del Centro Studi Arte Danza di Chiara Lanzafame.

“Nel corso degli anni, l’Amministrazione comunale e, in particolare, l’Assessorato allo Spettacolo, durante la Festa Patronale, ha sempre voluto puntare sui talenti locali – spiega l’Assessore Angela Martucci –. È il modo migliore, a nostro avviso, di investire sul futuro, tenendo come fondamenta le tradizioni.”

In serata a seguire, il concerto degli Audio 2, un gruppo musicale pop italiano formatosi a Napoli nel 1993 per iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro. In tarda serata, presso Largo Pisacane, lo spettacolo piro musicale ad opera della ditta Truppa Giuseppe di Latiano. Le luminarie sono della ditta Memmola di Francavilla Fontana.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino