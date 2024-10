A San Michele Salentino ambulatori e servizi della Asl Brindisi avranno una nuova sede in via Parini, in un immobile di proprietà del Comune. È il risultato di un contratto siglato questa mattina nella sede della direzione generale dal sindaco Giovanni Allegrini e dal dg Maurizio De Nuccio per il comodato d’uso a titolo gratuito di spazi con una superficie di circa 156 metri quadri. La concessione ha una durata di tre anni prorogabili.

All’incontro per la firma del documento erano presenti il direttore del Distretto sociosanitario di Francavilla Fontana, Gabriele Argentieri, e il segretario generale del Comune di San Michele Salentino, Giacomo Vito Epifani.

“Abbiamo individuato questi locali – ha detto Allegrini – che sono stati rimessi a nuovo con risorse comunali, in collaborazione con l’Area tecnica della Asl. L’obiettivo è quello di garantire tutti i servizi in continuità senza spostamenti al di fuori del territorio”.

“Nei locali di via Parini – ha aggiunto De Nuccio – saranno ospitati la Guardia medica, il Centro vaccinazioni e gli ambulatori del Distretto. La sede della Asl in via Enrico Toti sarà ristrutturata con fondi Pnrr e diventerà Casa della salute. Al termine dei lavori tutti gli ambulatori e i servizi ritorneranno nella sede originaria”

