Venerdì 22 novembre 2024, il Centro Polifunzionale “Pancrazio Gennaro” di San Pancrazio Salentino sarà il palcoscenico dell’evento “Hospitality Training Day 2024”, una giornata interamente dedicata al confronto sui temi cruciali del turismo. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Fortis in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di San Pancrazio, avrà inizio alle ore 9:30 presso il Nodo Galattica.

L’Hospitality Training Day è concepito per operatori economici e professionisti del settore turistico, con l’intento di stimolare un dibattito sui principali argomenti emersi durante l’Hospitality Day e il Ttg 2024 di Rimini. Tra i relatori, oltre ai rappresentanti delle principali associazioni regionali, si annoverano l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci. La moderazione sarà affidata a Alessandro Leoci, consigliere regionale per le politiche giovanili, e Francesco Joseph Pagnelli, Direttore Generale del Gruppo Fortis.

L’incontro proporrà momenti di confronto dinamico attraverso sessioni tematiche e interviste dal vivo su questioni rilevanti come il turismo incoming, il turismo enogastronomico e le strategie di marketing e comunicazione per il settore. Le attività includeranno anche Engagement games, aree stampa e dirette radio dalla sede, offrendo così ai partecipanti l’opportunità di scambiare idee e discutere le tendenze emergenti nel turismo.

Durante l’evento, i partecipanti potranno godere di coffee break, open bar e un pranzo finale offerto dai partner del Gruppo Fortis. Si tratta dunque di un’importante occasione per fare networking e aggiornarsi sulle prospettive di crescita del turismo locale, un settore che nei prossimi anni prevede la creazione di circa 20.000 nuovi posti di lavoro in Puglia. Grazie a questa iniziativa, San Pancrazio Salentino si posiziona come un centro di riferimento per l’orientamento e la formazione nel turismo: un settore fondamentale per l’economia regionale che richiede operatori sempre più qualificati e preparati.