Si è svolto oggi, giovedì 18 giugno, presso le Poli Officine Culturali di San Pancrazio Salentino, un workshop formativo promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne e dedicato agli operatori impegnati nei progetti di cittadinanza attiva attivi nei nove Comuni dell’Ambito.

L’incontro, dal titolo “Cittadini in azione: le soft skills come acceleratori del territorio”, ha rappresentato una occasione di formazione e aggiornamento professionale finalizzata al potenziamento delle competenze trasversali sempre più richieste nell’ambito dei servizi pubblici, delle politiche sociali e delle attività rivolte ai cittadini.

Al workshop hanno partecipato gli operatori coinvolti nei progetti del Servizio Civile Universale, della rete Galattica e gli operatori della rete di Cittadinanza Attiva, che quotidianamente collaborano con gli enti locali nella realizzazione di interventi, servizi e iniziative a favore delle comunità del territorio.

Nel corso della giornata sono stati approfonditi temi fondamentali per il lavoro a contatto con il pubblico, quali la comunicazione efficace, l’ascolto attivo, la gestione delle relazioni e dei conflitti, la progettazione partecipata e la capacità di presentare idee e proposte in maniera chiara e coinvolgente.

Particolare attenzione è stata dedicata alle competenze relazionali e organizzative che consentono agli operatori di svolgere con maggiore efficacia il proprio ruolo all’interno delle amministrazioni comunali e dei servizi territoriali, contribuendo al miglioramento della qualità degli interventi rivolti ai cittadini.

I lavori sono stati coordinati da Costantino Campana, funzionario amministrativo del Consorzio ATS BR4, e da Maria De Guido, giornalista e addetta alla comunicazione istituzionale del Consorzio ATS BR4, che hanno guidato i partecipanti in un percorso di confronto e crescita professionale basato su metodologie pratiche e partecipative.

L’iniziativa rientra nelle attività di formazione e accompagnamento promosse dall’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne per valorizzare il contributo degli operatori impegnati nei progetti di cittadinanza attiva e rafforzare le competenze necessarie ad affrontare le sfide quotidiane del lavoro nei servizi pubblici e nelle comunità locali.

Il workshop rientra nelle attività gratuite promosse da Galattica – Rete Giovani Puglia, progetto della Regione Puglia e di ARTI Puglia, realizzato dal Comune di San Pancrazio Salentino in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Agricole, le cantine partner e il Servizio Civile.