Per la seconda volta in 2 anni è stata distrutta la lastra incastonata in un intelaiatura di metallo nella piazza dedicata al patriota Sampietrano medaglia d’argento Beniamino Persano, caduto il 14 settembre del 1945 a Lepetane (Montenegro) mentre combatteva contro i tedeschi per la nostra libertà, un Partigiano, un personaggio a cui non solo San Pietro Vernotico ma tutta l’Italia deve tanto.

Ciò che sta portando a questi danneggiamenti di monumenti dedicati a storici Partigiani non è casuale e non solo si unisce alla perdita di ogni valore che sta attraversando la società moderna ma anche alla deriva fascista che sta dilaniando il Paese dove un manipolo di incivili attacca vigliaccamente simboli della nostra storia, come già accaduto alla Sede della CGIL Nazionale ed è continuata con gli sfregi a diverse sedi comunali come ieri alla CGIL di Galatina.

La Camera del Lavoro Cgil di San Pietro Vernotico oltre ad esprimere il proprio sdegno richiama tutta la cittadinanza a condannare tali gesti.

Luciano Quarta

Coordinatore Camera del Lavoro Cgil di San Pietro Vernotico